ASUS inaugura una fase di prestazioni straordinarie con il lancio del Vivobook Pro 15 OLED N6506. Un laptop progettato con attenzione per soddisfare le esigenze dei creatori di contenuti e dei professionisti del gaming.

Al nucleo di questo potente laptop batte il cuore di un processore Intel Core Ultra 9, un’autentica potenza impreziosita dall’intelligenza artificiale grazie alla Neural Processing Unit (NPU) integrata. Affiancato a questo, la GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 offre capacità creative avanzate, tra cui il ray-tracing e l’accelerazione AI, consentendo la creazione di immagini incredibilmente realistiche.

ASUS Vivobook Pro 15: efficienza suprema e ampia archiviazione SSD

Di seguito vi indichiamo alcune delle più importanti caratteristiche del nuovo ASUS Vivobook Pro 15:

Dotato di 24 GB di RAM LPDDR5x a 5600 MHz, il Vivobook Pro 15 garantisce un’esperienza fluida in tutte le attività più impegnative.

LPDDR5x a 5600 MHz, il Vivobook Pro 15 garantisce un’esperienza fluida in tutte le attività più impegnative. L’unità SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 da 2 TB non solo offre una velocità di archiviazione impressionante, ma fornisce anche una capacità sufficiente per gestire progetti creativi complessi.

M.2 NVMe PCIe 4.0 da 2 TB non solo offre una impressionante, ma fornisce anche una sufficiente per gestire progetti creativi complessi. L’eccezionale display ASUS Lumina OLED da 15,6 pollici offre immagini spettacolari con risoluzione 3K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

di 120 Hz. Certificato Dolby Vision e Pantone Validated , assicura una resa dei colori accurata e una luminosità di picco fino a 600 nits, garantendo dettagli ultra-realistici.

e , assicura una resa dei colori accurata e una di picco fino a 600 nits, garantendo dettagli ultra-realistici. La fotocamera IR ASUS AiSense da 5 MP abilita funzioni di sicurezza come Adaptive Dimming e Adaptive Lock .

da 5 MP abilita funzioni di sicurezza come e . La connettività avanzata include WiFi 6E , Thunderbolt 4 , USB-C e HDMI 2.1 per una connessione senza soluzione di continuità.

include , , e per una connessione senza soluzione di continuità. Dotato di ASUS DialPad per un controllo preciso nelle applicazioni creative.

Tecnologia di raffreddamento all’avanguardia

Ma non è ancora tutto, l’ASUS Vivobook Pro 15 è stato progettato per ottenere prestazioni elevate senza surriscaldarsi. Grazie al sistema di raffreddamento ASUS IceCool Pro, composto da triple prese d’aria, doppie ventole e cinque heat pipe in rame, il laptop consente un TDP continuo combinato fino a 125 W, garantendo una potenza costante durante le attività più intense.

Il disposutivo è già disponibile sul ASUS eShop e ASUS Gold Store, con un prezzo consigliato a partire da 1.999 €. A breve, sarà disponibile anche su Unieuro e Amazon. Offrendo ai creatori e ai giocatori professionisti l’opportunità di liberare il professionista che è in loro.