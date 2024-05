Vodafone ritorna in carreggiata con due offerte che già in passato avevano entusiasmato gli utenti di telefonia. Si tratta delle famose promo Silver. Sono due le soluzioni di rilievo ed entrambe presentano caratteristici e costi davvero vantaggiosi. Con questa decisione l’operatore in rosso sembra intenzionato a riconquistare i favori del pubblico attirando l’attenzione con due promo sotto i 10 euro.

Promo Silver di Vodafone: una scelta super vantaggiosa

La prima promo è Silver 100. L’offerta mette a disposizione dei nuovi utenti minuti illimitati e 200 SMS verso tutti. A completare il piano ci sono 100 GIGA di traffico internet in 4G. Un’offerta davvero vantaggiosa, soprattutto se consideriamo che presenta un costo mensile di 7,99 euro.

La seconda offerta invece è Silver 150. Con questa promo mobile gli utenti avranno a propria disposizione, come con la promozione precedente, minuti illimitati e 200 SMS. Per la navigazione internet invece sono previsti 150 GIGA di traffico sempre in 4G. In questo caso il costo mensile della promo è di 9,99 euro.

Per entrambe le offerte è a disposizione degli utenti la possibilità di ricevere uno sconto per il primo mese. In questo caso, il costo scende, per entrambe le promozioni, a 5 euro mensili. Dal secondo mese in poi si passerà al prezzo di base presentato in partenza.

I vantaggi non finiscono qui. Infatti, ricordiamo che per tutti gli utenti che scelgono il servizio gratuito di ricarica automatica (SmartPay) sono disponibili ogni mese ulteriori 50 GB di traffico internet. I GIGA extra vengono sommati a quelli già presenti nel piano tariffario delle due promo che quindi offrono rispettivamente 150 e 200 GB mensili.

È importante sottolineare che al momento Vodafone ha limitato l’accesso a queste due offerte solo ad alcuni utenti. Infatti, gli unici utenti che possono procedere attivando una delle due promo Silver sono coloro che provengono da altri gestori. In particolare, si tratta di Iliad e di tutti i gestori virtuali.