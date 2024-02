CoopVoce ANNIENTA Iliad con la EVO 200 GRATIS

Non serve dire ancora una volta che CoopVoce è uno dei migliori gestore in Italia, ma basta semplicemente dire che vuole dare a tutti prova della sua grande forza. Tutto ciò potrà ripetersi di nuovo visto che il provider è arrivato con una promo del passato che ancora una volta metterà in difficoltà chiunque.

Tutti coloro che si sono persi le offerte più interessanti degli ultimi mesi, possono accogliere braccia aperte un gran ritorno. Non mancherà la convenienza portata come sempre alla quantità dei contenuti e alla longevità.

CoopVoce lancia la sua nuova EVO 200 con tutto incluso, ecco i dettagli

Abbiamo visto durante le scorse settimane un’offerta clamorosa, ovvero quella da 300 giga che però è ormai scaduta. CoopVoce ha voluto continuare su quella lunghezza d’onda proponendo una straordinaria opzione, quella da 200 giga mensili. Tutti i mesi infatti gli utenti potranno avere il meglio con la nuova EVO 200, opportunità che dura per sempre allo stesso prezzo.

Il provider sta infatti mettendo sul piatto una delle sue migliori proposte di sempre, visto che anche in passato aveva dato soddisfazioni. Venendo ai dettagli, non ci sono dubbi: c’è davvero di tutto. Si parte da minuti senza limiti verso qualsiasi gestore mobile o fisso che sia, per poi passare a 1000 messaggi verso tutti i gestori e ben 200 giga in 4G per la navigazione. Ricordiamo che sono inclusi tutti i servizi relativi alla rete telefonica.

Il prezzo mensile corrisponde a 7,90 € per sempre, senza rimodulazioni. Il costo di attivazione è totalmente gratis e non dovrà essere mai pagato, così come quello relativo alla spedizione della scheda. C’è anche un’altra novità molto interessante per gli utenti, un vero e proprio regalo: il primo mese di offerta sarà totalmente a carico di CoopVoce, pertanto gratuito al 100%. Per tutte le informazioni del caso, basta semplicemente andare sul sito ufficiale.