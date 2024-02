TIM, le nuove POWER di febbraio costano 6 EURO

Secondo le ultime evidenze stanno raccogliendo veramente un gran successo le nuove offerte dei colossi principali, tra cui ovviamente anche quelle di TIM. L’azienda italiana è riuscita nell’intento di battere la concorrenza proponendo le sue vecchie offerte, pur rielaborandole e mettendo nuovi prezzi a disposizione.

Secondo quanto riportato, la vittoria sarebbe annunciata, visto che tanti utenti stanno rientrando in TIM con queste nuove Power. La principale caratteristica delle promozioni mobili in questione è quella di offrire il meglio per quanto concerne i contenuti relativi a minuti, messaggi giga. Chi vuole risparmiare avendo tutto sullo smartphone può rifarsi quindi al colosso italiano per eccellenza, quello che non ha mai mollato e che ancora oggi funge da infrastruttura principale per altri gestori minori.

TIM, le nuove offerte sono pronte per battere tutti: ecco le due Power

All’interno delle due nuove Power, c’è tutto e si parte da un prezzo bassissimo. La prima, la Power Iron, garantisce ogni mese la presenza di minuti senza limiti verso qualsiasi gestore italiano e straniero, SMS senza limiti verso tutti e 100 giga in 4G per la navigazione in Internet. Il prezzo mensile corrisponde ad una cifra davvero esigua: solo 6,99 € al mese.

Segue la seconda offerta, quella top della gamma, ovvero la Power Supreme Web Easy. Chi riuscirà a sceglierla, potrà avere tutti i mesi minuti e messaggi senza limiti verso tutti i numeri ma soprattutto 150 giga in 4G per navigare. Il prezzo mensile aumenta leggermente e arriva a 7,99 € al mese.

Ovviamente non bisogna dimenticare che queste offerte sono destinate solo ad alcuni utenti e non a tutti. TIM vuole provare a mettere in difficoltà i gestori virtuali e un provider in particolare, ovvero Iliad. A tal proposito ecco che le due Power accolgono solo coloro che provengono da questi operatori.

Oltretutto non bisogna dimenticare neanche che per il primo mese sarà tutto gratis: non bisognerà pagare nulla se non dal secondo mese in poi.