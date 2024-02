Il gigante dell’arredamento IKEA ha introdotto in Italia il suo innovativo strumento di progettazione d’interni chiamato Kreativ, basato sull’intelligenza artificiale (AI) e la visione artificiale. Questo strumento, inizialmente lanciato a giugno 2022 negli Stati Uniti e Canada, ha conquistato Regno Unito e Irlanda nel 2023 e, finalmente, è stato reso disponibile anche in Italia il 1 febbraio.

Kreativ offre una modalità di progettazione sia attraverso il web che tramite smartphone. Ed è proprio attraverso l’uso dei dispositivi mobile che è possibile creare una virtualizzazione dettagliata delle proprie stanze di casa. In questo modo, gli utenti possono facilmente inserire elementi di arredo IKEA nelle proprie stanze reali.

Arriva in Italia Kreativ la nuova app di IKEA

L’app mobile di Kreativ, disponibile su Android e iOS, richiede l’installazione del pacchetto AR Core per Android dal Google Play Store, mentre la versione iOS è già pronta all’uso. La scansione della stanza consiste in cinque scatti verticali e due costruzioni 3D attraverso un movimento a 8 con il telefono in mano. Il processo richiede alcuni minuti, ma alla fine offre una visualizzazione accurata della stanza. Dopo la scansione, l’utente deve accedere al proprio account IKEA o crearne uno nuovo.

La progettazione può avvenire sia sull’app mobile che sul PC, con un link fornito dall’app per l’apertura del progetto sul browser del computer. Entrambe le versioni offrono funzionalità simili, ma l’uso del PC può essere vantaggioso grazie allo schermo più grande, mentre il telefono sfrutta le capacità touch per una disposizione più intuitiva dei mobili.

Una serie di prove pratiche ha dimostrato l’efficacia dello strumento, con una stanza accuratamente scannerizzata e i mobili posizionati correttamente seguendo le coordinate tridimensionali. C’è solo una pecca, alcune volte i mobili virtuali non riconoscono i bordi dei loro simili, portando a potenziali sovrapposizioni di elementi 3D se non si presta attenzione.

Al termine della progettazione, l’app fornisce un dettaglio dei costi degli elementi inseriti e offre la possibilità di trasferire tutto nel carrello IKEA per un acquisto diretto. Kreativ rappresenta un notevole passo avanti nell’esperienza di progettazione d’interni, unendo la praticità della realtà aumentata alla qualità e alla convenienza degli arredi IKEA.