Amazon è da sempre un punto di riferimento per tutti coloro che sono alla ricerca di prodotti estremamente economici, capaci comunque di proporsi con un prezzo decisamente inferiore rispetto al valore iniziale. Un chiaro esempio lo possiamo trovare direttamente nell’Apple Mac Mini con chip M2 (modello 2023), venduto proprio in questi giorni.

La variante attualmente disponibile non presenta differenze estetiche particolari, ciò sta a significare essere il solito classico Apple Mac Mini, con chassis realizzato direttamente in metallo, finitura piacevole al tatto e alla vista, nonché con il classico logo Apple sulla parte superiore del dispositivo stesso. La configurazione di base prevede comunque 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD, con processore M2, un chip non di ultima generazione, ma comunque in grado di garantire buone prestazioni generali.

Apple Mac Mini, che sconto disponibile su Amazon

L’Apple Mac Mini è finalmente più alla portata di ogni utente in Italia, difatti il suo prezzo finale di vendita su Amazon è di soli 579 euro, almeno nella versione indicata nell’articolo. Tale cifra è stata raggiunta partendo da 729 euro di listino, ed applicando lo sconto automatico di Amazon pari al 21% di tale cifra.

Nella parte posteriore del terminale trova posto una buona connettività fisica, rappresentata prima di tutto da una porta ethernet per il collegamento alla rete internet (è ovviamente compatibile anche con il WiFi), passando per due Thunderbolt 4 (velocissime per il trasferimento dati), una HDMI standard, due USB-A ed un jack da 3,5mm per il collegamento delle cuffie. E’ quasi superfluo ricordare che l’Apple Mac Mini non integra una batteria, di conseguenza è da utilizzare sempre e soltanto collegato alla presa di corrente, sfruttando il connettore e la presa fornita in confezione.