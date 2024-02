Whatsapp, sull'app di messaggistica è sbarcata una truffa terribilmente subdola

La truffa che sta colpendo l’Italia negli ultimi mesi è un campanello d’allarme per tutti gli utenti di WhatsApp. Sempre più frequentemente, i criminali informatici utilizzano messaggi apparentemente innocui per rubare l’account degli utenti, mettendo così a rischio la loro identità digitale.

Whatsapp: come si muovono i truffatori?

Il modus operandi di questa frode è subdolo ma efficace. Un messaggio viene inviato da un contatto apparentemente fidato, chiedendo di inoltrare un codice di verifica ricevuto via SMS. Il mittente sembra essere WhatsApp stesso, il che rende la richiesta ancora più credibile. Tuttavia, si tratta in realtà di un hacker che ha già compromesso l’account della persona con cui stai comunicando.

Se cadi nella trappola e inoltri il codice, l’hacker avrà accesso al tuo account WhatsApp e potrà rubare foto, video, password e contenuti delle chat. Le conseguenze possono essere gravi, dall’uso delle tue informazioni per rubare altri profili fino al ricatto, minacciando di divulgare materiale compromettente.

Per fermare questa catena di eventi, è fondamentale agire prontamente. Se ti accorgi di essere stato derubato dell’account, avvisa i tuoi contatti e presenta denuncia alle autorità competenti. Per cercare di recuperare il tuo profilo, accedi a WhatsApp con il tuo numero di telefono e verifica l’account inserendo il codice a 6 cifre inviato via SMS. In questo modo, chiunque stia utilizzando il tuo account verrà disconnesso.

Tuttavia, se non ricevi il codice, potrebbe essere perché gli hacker hanno attivato l’autenticazione a due fattori, impedendoti di riprendere il controllo. Per evitare di cadere in trappole simili, è importante evitare di condividere informazioni personali o cliccare su link sospetti.

Un ulteriore passo per proteggerti è attivare l’autenticazione a due fattori per il tuo account WhatsApp. Questa misura di sicurezza impedisce agli hacker di accedere al tuo account da un dispositivo diverso. In caso di messaggi sospetti, è consigliabile contattare telefonicamente il mittente per verificare l’integrità del suo account. Infine, un consiglio generale è di diffidare sempre dei messaggi che cercano di farti agire in fretta per risolvere una presunta emergenza. Gli hacker sfruttano l’emotività per abbassare le difese razionali dell’utente. La prudenza è la migliore difesa contro queste frodi, come hanno imparato purtroppo oltre 300 italiani caduti nella trappola.