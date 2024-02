WindTre, nel suo impegno continuo a offrire servizi di qualità nel campo delle telecomunicazioni, ha deciso di prolungare anche nel mese di Febbraio 2024 la promozione dedicata alla rete fissa Super Fibra. Questa promozione, valida per le linee in tecnologia Fibra FTTH attivate nelle cosiddette “aree bianche“, permette agli utenti di beneficiare di uno sconto sul costo di attivazione una tantum.

La promozione riguarda le aree bianche coperte da Open Fiber, specificamente le Aree C&D, dove la Fibra FTTH è attiva. Per queste zone, il costo di attivazione una tantum per le linee in Fibra FTTH viene scontato a soli 19,99 euro anziché 49,99 euro, un’occasione vantaggiosa per chi desidera usufruire di connessioni ad alta velocità.

Novità interessanti per la Fibra di WindTre

Le offerte di rete fissa WindTre Super Fibra, compresa la variante MIA Super Fibra dedicata ai già clienti mobile, comprendono una serie di vantaggi. Tra questi, internet illimitato in Fibra FTTH con velocità fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload, chiamate a consumo, e la possibilità di ottenere Giga illimitati su un massimo di 3 SIM WindTre intestate allo stesso utente. Questo beneficio è valido su tutti i piani del nuovo portafoglio WindTre e si estende anche alle vecchie offerte All IN, All Inclusive, Call Your Country Super e Wind Smart.

Il costo mensile dell’offerta base per le aree bianche è di 26,99 euro, scontato a 23,99 euro al mese per i nuovi e già clienti Windtre di rete mobile che attivano il fisso in convergenza. Questo prezzo include il canone mensile e il modem in versione Wi–Fi 6, offerto a 5,99euro al mese per 48 mesi, già inclusi nel costo finale. Inoltre, l’offerta convergente fisso mobile include 12 mesi gratis di Amazon Prime, che comprende anche l’accesso a Prime Video con 16 partite a stagione della Champions League.

Per quanto riguarda le chiamate, l’utente può scegliere tra opzioni a consumo o illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. È disponibile anche l’opzione Voce Unlimited al costo di 3 euro in più al mese per ottenere chiamate illimitate.

WindTre continua a offrire soluzioni competitive nel settore delle telecomunicazioni, cercando di soddisfare le esigenze dei suoi utenti attraverso promozioni convenienti e vantaggi legati alla convergenza tra fisso e mobile.