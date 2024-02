Dopo gli smartphone top di gamma della serie Xiaomi 14, sembra che il produttore tech abbia intenzione di annunciare a breve sul mercato un nuovo smartphone appartenente alla fascia entry-level del mercato. Si tratta di uno smartphone a marchio Redmi, in particolare il prossimo Xiaomi Redmi A3. Sembra che ci troveremo di fronte ad un device che stravolgerà un po’ quanto visto sul precedente modello Xiaomi Redmi A2. In queste ore, in particolare, l’azienda ha rivelato design e specifiche tramite alcune immagini teaser.

Xiaomi Redmi A3, l’azienda rivela design e specifiche tecniche poco prima del debutto

Fra poco tempo il produttore tech Xiaomi annuncerà in veste ufficiale sul mercato mobile un nuovo smartphone di fascia entry-level. Come già accennato in apertura, ci riferiamo al prossimo Xiaomi Redmi 3A e ora abbiamo numerose conferme riguardo al suo design e alle sue specifiche tecniche. Questo grazie all’azienda stessa, che ha da poco pubblicato in rete alcune immagini teaser ufficiali.

Come già detto in apertura, il nuovo smartphone dell’azienda segnerà un cambio di rotta rispetto al suo predecessore, almeno dal punto di vista estetico e di design. Dalle immagini teaser, possiamo infatti notare sul retro la presenza di un grande modulo fotografico di forma circolare, che può ricordare in un primo momento quanto visto sul recente rivale Realme 11 Pro.

La backcover sarà poi disponibile in tre differenti colorazioni, ovvero Black, Blue e Forest Green. La parte frontale dello smartphone sarà invece caratterizzata dalla presenza di un grande display con una diagonale da 6.71 pollici. Si tratterà di un pannello con tecnologia IPS LCD in risoluzione HD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Per quanto riguarda le prestazioni, sembra che a bordo ci sarà un processore di casa MediaTek. Ad accompagnarlo, saranno presenti diversi tagli di memoria con RAM di tipo LPDDR4X e storage interno di tipo eMMC 5.1. Non mancherà poi all’appello una batteria con una grande capienza di 5000 mah.