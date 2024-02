Il 2 febbraio 2024, OpNet ha reso noto un significativo annuncio riguardante la firma di un accordo con Wind Tre per la cessione dei propri beni e delle attività, comprese quelle di sviluppo commerciale, all’operatore di telecomunicazioni Wind Tre. Questa decisione riveste particolare importanza poiché OpNet si è posizionata come il primo operatore in Europa a sviluppare una rete nazionale 5G Stand Alone, introducendo i relativi servizi in Italia per il mercato Wholesale.

Una rivoluzione per il mercato Wholesale

L’azienda ha chiarito che questa acquisizione è parte integrante della sua strategia volta a valorizzare i propri asset e il dinamico modello di business che la contraddistingue. L’accordo è sottoposto a successive approvazioni governative e regolamentari e comporterà una serie di azioni nei mesi a venire per portare a termine il processo di chiusura dell’operazione.

Durante il periodo che precede il closing, OpNet e Wind Tre continueranno le rispettive attività aziendali in modo indipendente, garantendo il pieno rispetto delle norme di concorrenza. L’operazione sarà attuata attraverso l’acquisto del 100% di una società, nella quale OpNet trasferirà il proprio ramo d’azienda, escludendo Tessellis S.p.A. e le altre società collegate a OpNet.

OpNet è un’azienda che detiene un’infrastruttura di rete nazionale coprendo circa il 75% della popolazione con frequenze principalmente licenziate. La società si specializza nella progettazione, realizzazione e gestione di reti di telecomunicazioni orientate a servizi evoluti che soddisfano le esigenze dei clienti finali. Offre anche soluzioni personalizzate per la realizzazione di processi di trasformazione digitale e automazione, sia nel settore pubblico che privato.

La mossa strategica nell’acquisizione di OpNet

Questa mossa strategica tra OpNet e Wind Tre riflette il dinamismo del settore delle telecomunicazioni e l’importanza di rimanere all’avanguardia nella tecnologia, soprattutto nell’era del 5G. La competizione e la collaborazione tra operatori del settore sono fondamentali per guidare l’innovazione e offrire servizi sempre più avanzati agli utenti finali.