Princess è un marchio molto conosciuto agli assidui frequentatori di Amazon, e non solo, realtà capace di mettere sul mercato dispositivi di ottima qualità, pronti a spaziare in svariati ambiti della cucina stessa. Oggi vi parliamo della friggitrice ad aria XXXL, prodotto complessivamente economico dalle buone prestazioni complessive.

Il modello in questione gode di una capacità complessiva di ben 6,5 litri, viene appunto definito XXXL in quanto in media la capacità di prodotti dello stesso tipo è di 5,5 litri, con separatore per gli alimenti, così da facilitarne l’utilizzo e la pulizia, nonché 12 programmi di cottura che possono essere selezionati direttamente tramite il sistema di controllo sito nella parte anteriore del prodotto. Questi è un display LED retroilluminato, sul quale vengono visualizzate le informazioni di stato e di cottura, oltre proprio ai suddetti programmi.

Friggitrice ad aria in promozione: ecco quanto costa

Acquistare una friggitrice ad aria Princess con un regalo annesso è possibile grazie ad Amazon, dovete notare infatti che con il prezzo seguente risulta essere incluso anche un libro di ricette per friggitrice, così da poter iniziare sin da subito a conoscerla da vicino, e capire come utilizzarla al meglio. La spesa che gli utenti dovranno necessariamente sostenere è di soli 79,99 euro, ben 10 euro in meno rispetto al valore raggiunto durante il Black Friday, e disponibile a questo link.

Dimensionalmente parlando, il prodotto è leggermente superiore alle aspettative, nello specifico può raggiungere 31 x 34 x 41,5 centimetri, ma d’altro canto garantisce una capienza che va ben oltre la concorrenza, pensate infatti che è adatta fino ad un massimo di 9 persone e può cucinare nello stesso momento fino a 1,5kg di patatine (non è compatibile con il WiFi di casa, quindi non è possibile controllarla da remoto).