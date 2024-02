Lo standard Wi–Fi HaLow, ufficialmente noto come IEEE 802.11ah, è emerso come una soluzione sorprendente e sottovalutata, dimostrando le sue notevoli capacità durante un recente test condotto da Morse Micro. Introdotta otto anni fa dalla Wi-Fi Alliance, questa tecnologia opera nello spettro dei 900MHz, focalizzandosi su dispositivi a basso consumo e distinguendosi per la sua eccezionale portata, che supera notevolmente gli standard Wi-Fi convenzionali.

La dimostrazione video fornita da Morse Micro ha evidenziato la straordinaria capacità di HaLow di mantenere connessioni stabili su distanze fino a 3 chilometri. Questo aspetto la rende una soluzione affidabile per una vasta gamma di applicazioni, sottolineando la sua idoneità per l’uso in settori come aziende e organizzazioni governative, che possono beneficiare di un’alternativa economica al cablaggio tradizionale. Pur avendo una larghezza di banda massima di 32Mbps, significativamente inferiore rispetto agli standard Wi-Fi tradizionali, HaLow si distingue per la sua capacità di penetrare attraverso pareti e oggetti solidi.

Il nuovo standard Wi-Fi HaLow

È importante notare che, nonostante la sua portata eccezionale, HaLow non è destinato all’uso domestico. La sua progettazione mira a fornire supporto per applicazioni più specifiche, piuttosto che a competere con le connessioni domestiche tradizionali.

Il vero punto di forza di HaLow risiede nella sua progettazione specifica per supportare dispositivi IoT, indossabili e infrastrutture critiche. Si prospetta come una forza complementare alle evoluzioni del Wi–Fi 6 e Wi–Fi 7, con la sua capacità di connettere migliaia di dispositivi, un elemento cruciale nell’attuale mondo interconnesso.

Il test condotto da Morse Micro ha dimostrato la robustezza di HaLow in condizioni reali, con una videochiamata eseguita in un ambiente complesso come una spiaggia vicino a un’autostrada trafficata e un’area residenziale. La connessione è rimasta stabile fino a una distanza di 3.000 metri, sottolineando la capacità di HaLow di gestire interferenze tipiche di situazioni quotidiane.

Nonostante la sua standardizzazione nel 2016, HaLow è rimasto relativamente nell’ombra con un’adozione limitata. Il successo del recente test di Morse Micro solleva interessanti domande sulla potenziale rinascita dell’interesse per questo standard Wi-Fi a basso consumo. Mentre il mondo tecnologico è focalizzato sull’entusiasmante prospettiva del Wi-Fi 7, le capacità uniche di HaLow potrebbero trovare applicazioni rilevanti in scenari dove la stabilità della connessione è critica.