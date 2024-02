Very Mobile, l’operatore virtuale affiliato a WindTre, ha annunciato una significativa innovazione per i propri utenti a partire dal 1 febbraio 2024. Si tratta dell’espansione delle opzioni offerte agli abbonati, con l’introduzione della possibilità di attivare l’opzione “Very Full Speed“. Questa opzione, precedentemente riservata ai già clienti, è ora accessibile anche durante l’acquisto della SIM, sia nei negozi autorizzati che online sul sito ufficiale dell’operatore. La modifica introdotta rende immediatamente disponibile questa opzione a tutti i nuovi clienti Very Mobile, semplificando notevolmente il processo e ampliando il numero di utenti che possono godere della massima velocità sulla rete WindTre 4G.

Ottieni la super velocità con Very Mobile

Nel dettaglio, la rete 4G di WindTre imponeva un limite di velocità di 30 Mbps sia in download che in upload per tutte le offerte Very Mobile. L’opzione “Very Full Speed”, ora attivabile durante l’acquisto della SIM, elimina questo limite, consentendo una velocità di navigazione fino a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload. Questa modifica è particolarmente vantaggiosa per coloro che dipendono dalla connessione dati del loro smartphone e desiderano una velocità senza restrizioni.

È importante notare che l’attivazione di questa opzione aggiuntiva comporta un costo mensile di 0,99 euro in più rispetto al canone dell’offerta principale. Il primo mese è però gratuito, offrendo agli utenti la possibilità di valutare la convenienza del servizio. Inoltre, l’opzione può essere disattivata in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Per le attuali offerte solo dati di Very Mobile, come ad esempio Very 300 Giga Special e Very 500 Giga Special, l’opzione Very Full Speed è inclusa di default e non può essere disattivata.

Questa mossa rappresenta una strategia competitiva significativa per Very Mobile, che sin dal suo lancio nel 2018 ha attirato rapidamente un gran numero di utenti grazie alla convenienza e trasparenza delle sue offerte. Il settore delle telecomunicazioni è caratterizzato da una crescente concorrenza, e gli operatori virtuali si stanno battendo strenuamente in termini di quantità di dati offerti e prezzi convenienti. L’introduzione di Very Full Speed potrebbe essere un ulteriore elemento che distingue Very Mobile, attirando nuovi clienti. Solo il tempo dirà se questa nuova funzionalità porterà benefici all’azienda, ma sicuramente rappresenta un interessante sviluppo nel panorama delle telecomunicazioni.