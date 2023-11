In Italia arriva finalmente Wi-Fi 7.

Si tratta di una rivoluzione tecnologica a tutti gli effetti che cambierà totalmente le vostre vite!

E non stiamo affatto esagerando.

Grazie al Wi-Fi 7 tutti i bug e i problemi di interferenza dei vostri ex sistemi di connessione saranno risolti. Potrete infatti contare, oltre che a una migliore efficienza delle prestazioni, su una linea molto più stabile, sicura e anche molto più veloce. Dettaglio assolutamente non di poco conto.

Tuttavia, per coloro che staranno pensando di dover dunque proseguire con l’acquisto di nuovi sistemi router non temete !

In quanto al miglioramento della vostra rete si aggiunge un’altra buona notizia, ovvero i dispositivi più vecchi che già possedete, non dovranno essere sostituiti poiché ancora compatibili con la nuova tecnologia.

Arriva Wi-Fi 7: i suoi vantaggi sono infiniti

Tra il Wi-Fi 7 ed il 6 vi sono molti elementi in comune, altri invece sono una prerogativa di questa nuova tecnologia. Ecco le caratteristiche principali:

Proprio come il Wi-Fi 6E, il 7 utilizza bande a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz;

Il Wi-Fi 7 ha una maggiore larghezza di banda potenziale, connessioni raggruppate tra bande e più trucchi di modulazione per gestire la congestione;

connessioni raggruppate tra bande e più trucchi di modulazione per gestire la congestione; Uno dei suoi più grandi punti di forza è sicuramente la velocità , infatti aggiornando tutti dispositivi wireless con la nuova connessione, non potrete non notare la significativa differenza;

, infatti aggiornando tutti dispositivi wireless con la nuova connessione, non potrete non notare la significativa differenza; Ottima risoluzione per i video in 8K;

Queste sono solo alcune dei incredibili vantaggi a cui potrete accedere con la nuova tecnologia Wi-Fi 7. Non sappiamo.ancira quando essa sarà effettivamente disponibil. Il tutto dovrebbe accadere presumibile entro quattro anni.