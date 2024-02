Febbraio parte con una TRUFFA, ha svuotato il conto agli ITALIANI

Continuano ad avere effetto i vari tentativi di truffa inoltrati tramite e-mail. Bisogna stare attenti, soprattutto perché tali inganni possono essere fortemente deleteri per le proprie informazioni personali e per i conti in banca.

In basso potete dare un’occhiata al testo di una truffa che è stata inoltrata a migliaia di persone durante le ultime ore.

Truffa nuova in giro: ecco il testo pericoloso

“Ciao!

Come stai? Questa sono io Oma. Lo sapevate?

Ho un’offerta molto immodesta per te, te lo dico subito!

Probabilmente ricordi, ero sposato, e quindi già sei mesi fa l’ho lasciato e ho divorziato …

Mi ha tradito, ha persino flirtato con mia sorella, bastardo!

Quindi ora sono solo, anche io sono annoiato, voglio rilassarmi, passare del tempo con qualcuno, andare da qualche parte.

Che ne dici di unirti a me, pago tutto io, non ci sono problemi con le finanze.

Penso che tu non abbia ancora capito chi sia 🙂

Dovrai rivelare tutte le carte e lasciare il tuo profilo sul sito di incontri: Oma_sweetlove6

Ci sono le mie foto, mi riconoscerete subito dalla foto!

Allora ti aspetto sul sito, scrivimi di profilo!

Con affetto, Oma“.

È dunque molto chiaro l’intento, ovvero quello di far abboccare i poveri malcapitati ad un inganno bello e buono. Le persone meno avvezze al mondo del web e soprattutto che non conoscono come funzionano tali truffe, potrebbero caderci senza alcun tipo di problema.

È proprio quello che è accaduto a diversi italiani ultimamente, che si sono infatti ritrovati a dover inoltrare denunce per via della sottrazione di soldi dai loro conti e anche della perdita delle loro credenziali di accesso ad alcuni siti importanti.

L’unico modo per evitare di cascare in questi tranelli è quello di dare innanzitutto un’occhiata agli indirizzi e-mail mittenti, spesso sconclusionati e fatti di lettere a caso. Anche quando si parla di siti di incontri, bisogna affidarsi solo a quelli riconosciuti con referenze.