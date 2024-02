Auricolari OPPO Enco Buds2 Pro al 34% di sconto su Amazon

Gli auricolari wireless sono un accessorio moderno, versatile un’esperienza audio senza limitazioni e consentendo di godere della propria musica o effettuare chiamate con le mani sempre libere. Uno dei vantaggi principali di questi dispositivi è proprio la libertà di movimento. Nessun cavo ingombrante che si aggroviglia o ci limita. Tutti possono godere della loro musica preferita o partecipare a una chiamata senza essere vincolati da cavi. Un’altra caratteristica chiave di questa tipologia di cuffie è la loro autonomia. Grazie a batterie sempre più efficienti, molti modelli offrono diverse ore di riproduzione continua con una singola carica.

Tra i migliori dispositivi sul mercato, gli OPPO Enco Buds2 Pro sono una scelta interessante, e attualmente sono in offerta su Amazon a un incredibile sconto del 34%, al prezzo vantaggioso di 32,99€.

Auricolari OPPO: dinamicità e qualità del suono

Con driver dinamici in titanio da 12.4mm, gli auricolari Enco Buds2 Pro promettono un audio cristallino, fedele e dettagliato. La tecnologia avanzata consente di immergersi completamente nella qualità del suono, rendendo l’ascolto di musica, podcast o chiamate un’esperienza coinvolgente.

Altro punto di forza di forza di questi auricolari è la riduzione del rumore in chiamata AI. Grazie a questa caratteristica, i Buds2 Pro possono tracciare intelligentemente la voce umana, eliminando efficacemente i rumori di sottofondo. Ciò assicura telefonate chiare e nitide anche negli ambienti rumorosi. Grazie alla particolare sensibilità degli speaker di 107.5±1.5 dB, gli Enco Buds2 Pro offrono un’esperienza audio potente e dettagliata. La batteria da 36mAh negli auricolari e 480mAh nella custodia di ricarica garantisce una lunga durata, mentre i tempi di ricarica rapidi di 70 minuti per gli auricolari e 130 minuti per la custodia assicurano una rapida disponibilità.

Equipaggiati con Bluetooth 5.3 bineurale, gli auricolari consentono una connettività stabile e a bassa latenza. Inoltre, la funzionalità multi-dispositivo consente di abbinare gli auricolari a due dispositivi contemporaneamente, fornendo una maggiore flessibilità d’uso. Gli OPPO Enco Buds2 Pro sono una soluzione ideale per chi cerca auricolari wireless di qualità. L’offerta limitata su Amazon al 32% di sconto li rende particolarmente accessibili, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. Perché accontentarti dei dispositivi che possiedi quando puoi avere il massimo della qualità spendendo così poco?