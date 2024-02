Le voci dello sviluppo di un dispositivo con display foldable da parte di Apple si susseguono ormai da tempo. Sebbene l’azienda della mela non lo abbia mai confermato ufficialmente, gli analisti sembrano certi che questo device arriverà molto presto.

Stando ad un report pubblicato dal The Elec, il possibile debutto del device Apple con schermo pieghevole potrebbe avvenire tra il 2026 il 2027. Il pannello, una volta aperto, potrà vantare una diagonale compresa tra 7 e 8 pollici.

Considerando questa estensione di display, le famiglie di prodotto dell’azienda della mela potrebbero cambiare drasticamente. Infatti, il foldable sarà considerato a metà strada tra uno smartphone e un tablet. Ne consegue che, per evitare sovrapposizioni nelle linee di prodotto, l’azienda eliminerà uno dei device che attualmente conosciamo.

Un nuovo report indica che Apple stia lavorando allo sviluppo di un device pieghevole che sarà a metà strada tra un iPhone e un iPad

Il report indica che Apple andrà a sostituire iPad Mini con questo nuovo device pieghevole. Questa scelta permetterà di lasciare invariata la gamma iPad e quella iPhone, aggiungendo un device che si pone esattamente come via di mezzo tra le due famiglie.

Per la realizzazione tecnica, l’azienda di Cupertino si affiderà a due brand con un’ampia esperienza nel settore dei display. Si tratta delle divisioni dedicate di Samsung e LG. Entrambe le aziende hanno già avviato i primi contatti con il gigante californiano per proporre diverse soluzioni.

I campioni visionati attualmente a Apple, però, non sembrano essere del tutto soddisfacenti. Nonostante Samsung sembri essere in vantaggio per la fornitura, restano da chiarire aspetti cruciali per un foldable tra cui la protezione in vetro ultra-sottile e il design delle cerniere.

Tuttavia, se gli ingegneri auspicano un lancio nel 2026, bisognerà concludere lo sviluppo e stipulare gli accordi commerciali al più presto. Infatti, bisognerà dare modo al fornitore di display di attrezzare le linee di produzioni per partire con la produzione di massa. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.