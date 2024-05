Lo spettacolare trailer di annuncio di Grand Theft Auto 6 ha generato senza alcun dubbio un hype incredibile attorno al prossimo titolo di Rockstar Games, quest’ultimo ha raggiunto infatti quota 189 milioni di visualizzazioni chiudendosi con la promessa di un lancio nel corso del 2025, promessa ambiziosa che però in molti molti sono convinti non verrà mantenuta dall’azienda.

Nel dettaglio a non credere in questa promessa sono gli analisti di Wedbush Securities, questi ultimi infatti hanno parlato di un rinvio del lancio al 2026 ed è proprio per questo che hanno previsto che le stime finanziarie per l’anno fiscale 2025 di Take Two Interactive, casa madre di Rockstar Games, saranno più basse del previsto, di conseguenza il prossimo report fiscale della compagnia, previsto per il 16 maggio, darà sicuramente un’indicazione su quello che sarà il futuro.

Tantissime voci sul rinvio

Le previsioni di Wedbush Securities potrebbero ovviamente rivelarsi a rate, non è però la prima volta che si parla di un rinvio per quanto riguarda il nuovo capitolo di questa saga di videogiochi, in passato, intorno a Marzo, altre realtà hanno parlato di un possibile rinvio del capitolo a causa dei numerosi problemi nella produzione del videogioco e tantissimi ritardi di sviluppo legati a problemi lavorativi del team alle sue spalle, il quale tra l’altro è stato richiamato a lavorare in presenza proprio per ottimizzare i tempi e portare avanti il lavoro per cercare di mantenere la promessa presente alla fine del trailer.

Ovviamente per avere notizie dovremmo solo aspettare che passi altro tempo e che magari l’azienda dietro il videogioco rilasci qualche dichiarazione ufficiale o qualche statement sui social, nel frattempo il periodo di uscita segnato rimane comunque il 2025, Data che sembra comunque diventare sempre più improbabile a causa delle numerose indiscrezioni che prima o poi Rockstar Games dovrebbe prendere in considerazione e magari fugare o confermare.