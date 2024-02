L’annuncio ufficiale dell’addio al backup illimitato di WhatsApp su Google Drive ha scatenato reazioni accese tra gli utenti, evidenziando una situazione che potrebbe comportare la saturazione dello spazio di archiviazione sul servizio drive di Google. La situazione si presenta da subito complessa. Infatti, numerose segnalazioni da parte degli utenti, documentate anche da screenshot condivisi su AndroidPolice, indicano che i backup delle conversazioni di WhatsApp stanno iniziando ad occupare spazio significativo su Google Drive diminuendo l’efficacia dell’esperienza degli utenti coinvolti.

I backup di WhatsApp non sono più illimitati

La conferma di questa novità è giunta attraverso la visualizzazione di una nuova voce collegata al backup di WhatsApp nella sezione “Altro” dell’account Google One. Accedendo a questa voce, gli utenti possono esplorare la pagina “Gestisci spazio di archiviazione“, dove è possibile visualizzare lo spazio occupato da diverse conversazioni e file presenti nelle chat. L’applicazione offre anche la possibilità di eliminare rapidamente documenti e file di grandi dimensioni al fine di ridurre lo spazio utilizzato dai backup.

Secondo quanto riportato online, questa modifica sta iniziando a diffondersi e gradualmente raggiungerà gli smartphone di tutti gli utenti che utilizzano la versione stabile di WhatsApp. La conferma è arrivata da WhatsApp stesso, direttamente sul suo sito attraverso un banner nella pagina di supporto. Inoltre, sempre sul sito ufficiale, nella sezione delle domande frequenti (faq), gli sviluppatori di Meta, l’azienda dietro WhatsApp, sottolineano che la modifica verrà implementata gradualmente per tutti gli utenti Android di WhatsApp entro la prima metà del 2024, offrendo quindi un periodo di adeguamento.

L’eliminazione dell’opzione di backup illimitato solleva parecchie preoccupazioni tra gli utenti di WhatsApp, poiché molti potrebbero trovarsi a dover gestire attentamente lo spazio disponibile su Google Drive per evitare la perdita di importanti conversazioni e file multimediali. La possibilità di eliminare rapidamente i dati di backup è un primo passo utile per consentire agli utenti di mantenere sotto controllo lo spazio utilizzato, ma è solo l’inizio. La piattaforma di messaggistica istantanea dovrà lavorare duramente per rendere questo passaggio il meno traumatico possibile per tutti i suoi utenti adottando pratiche di gestione dei dati più attente per evitare possibili inconvenienti futuri.