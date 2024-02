Very Mobile, operatore semi-virtuale del gruppo CK Hutchison Holdings Ltd, ha recentemente introdotto un’innovazione significativa nel processo di attivazione delle SIM: l’utilizzo del Sistema Pubblico di Identità Digitale, noto come SPID. Questa mossa rivoluzionaria mira a semplificare e accelerare il processo di attivazione delle SIM, offrendo ai clienti un’esperienza più accessibile e veloce che mai.

Lo Spid è un sistema che ha cambiato radicalmente il modo in cui le persone si identificano online, fornendo un accesso sicuro e rapido a una vasta gamma di servizi digitali. Very Mobile ha abbracciato questa tecnologia all’avanguardia per migliorare l’esperienza del cliente e rendere più agevole il processo di attivazione delle SIM.

Grazie all’introduzione dello Spid, i clienti di Very Mobile possono attivare la propria SIM in pochi passaggi, rendendo l’intero processo estremamente rapido e privo di complicazioni.

Very Mobile, oltre a offrire un processo di attivazione semplificato, propone ai suoi clienti offerte competitive. I pacchetti attivi partono da soli 5,99€ al mese ed includono 120 Giga di dati, minuti e SMS illimitati. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere l’offerta che più si adatta alle proprie esigenze direttamente sul sito ufficiale verymobile.it.

Inoltre, per incentivare l’adesione, Very Mobile ha lanciato un’offerta esclusiva a 4,99€ al mese, disponibile solo fino al 31 gennaio. C’è anche una promozione “Porta un amico in Very” che offre ai clienti 5€ di ricarica omaggio e la possibilità di attivare la propria linea con un codice amico.

Questa iniziativa non solo posiziona Very Mobile all’avanguardia nel settore delle telecomunicazioni, ma dimostra anche un impegno concreto verso un’esperienza più efficiente per i clienti dell’operatore virtuale. L’utilizzo dello Spid non solo semplifica il processo di attivazione, ma garantisce anche standard elevati di sicurezza per i clienti.

L’implementazione dello Spid nell’identificazione online rappresenta un passo significativo per Very Mobile, contribuendo a ridefinire il modo in cui i clienti interagiscono con l’operatore e aprendo la strada a un’era di attivazioni rapide, sicure e accessibili. In un panorama sempre più orientato verso la digitalizzazione, Very Mobile si distingue come un operatore all’avanguardia che abbraccia le tecnologie più recenti per migliorare l’esperienza complessiva dei propri clienti.