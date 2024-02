Nel panorama tecnologico attuale, l’innovazione e l’efficienza nello storage dei dati rappresentano due pilastri fondamentali per professionisti e aziende. TerraMaster, marchio leader nel settore delle soluzioni di archiviazione, ha recentemente svelato il D5 Hybrid, posizionandosi come pioniere nell’ambito degli enclosure ibridi per HDD e SSD.

Il D5 Hybrid si distingue per la sua capacità di alloggiare contemporaneamente due hard disk SATA (HDD/SSD) e tre SSD NVMe M.2 2280, raggiungendo una capacità massima di 22TB per unità HDD/SSD e 8TB per ogni SSD M.2, per un totale impressionante di fino a 68TB di spazio di archiviazione. Questa combinazione unica sfrutta i punti di forza sia degli HDD, noti per la loro capienza elevata, sia degli SSD, rinomati per le prestazioni ad alta velocità, garantendo agli utenti una soluzione di storage estremamente versatile e performante.

Caratteristiche Principali del D5 Hybrid

Larghezza di Banda di Trasferimento 10Gbps: Grazie al protocollo USB 3.2 Gen2, il D5 Hybrid garantisce una trasmissione dati ad alta velocità fino a 10Gbps. Con la configurazione di due hard drive in RAID 0, è possibile ottenere velocità di lettura/scrittura fino a 521MB/s per gli HDD e fino a 960MB/s per gli SSD, con punte di 980MB/s utilizzando SSD NVMe M.2.

Grazie al protocollo USB 3.2 Gen2, il D5 Hybrid garantisce una trasmissione dati ad alta velocità fino a 10Gbps. Con la configurazione di due hard drive in RAID 0, è possibile ottenere velocità di lettura/scrittura fino a 521MB/s per gli HDD e fino a 960MB/s per gli SSD, con punte di 980MB/s utilizzando SSD NVMe M.2. Modalità RAID Esclusiva 2+3: Il D5 Hybrid implementa una modalità RAID esclusiva che permette di configurare i due HDD/SSD SATA in diverse configurazioni (RAID 0, RAID 1, JBOD, o Singolo Disco), ottimizzando l’archiviazione di dati freddi. Parallelamente, i tre slot per SSD NVMe M.2 supportano la modalità singolo disco, ideale per l’archiviazione di dati caldi che richiedono accessi rapidi.

Il D5 Hybrid implementa una modalità RAID esclusiva che permette di configurare i due HDD/SSD SATA in diverse configurazioni (RAID 0, RAID 1, JBOD, o Singolo Disco), ottimizzando l’archiviazione di dati freddi. Parallelamente, i tre slot per SSD NVMe M.2 supportano la modalità singolo disco, ideale per l’archiviazione di dati caldi che richiedono accessi rapidi. Compatibilità Superiore: Dotato di interfaccia USB Type-C, il D5 Hybrid è compatibile con una vasta gamma di protocolli (USB 3.0, 3.1, 3.2, USB4, Thunderbolt 3 e 4) e sistemi operativi (Windows 7 e successivi, macOS X 10.6 e successivi, Linux Ubuntu 16/18/20), assicurando una flessibilità senza precedenti.

Dotato di interfaccia USB Type-C, il D5 Hybrid è compatibile con una vasta gamma di protocolli (USB 3.0, 3.1, 3.2, USB4, Thunderbolt 3 e 4) e sistemi operativi (Windows 7 e successivi, macOS X 10.6 e successivi, Linux Ubuntu 16/18/20), assicurando una flessibilità senza precedenti. Soluzione di Backup Automatizzato: Il software TPC Backupper di TERRAMASTER, incluso gratuitamente, facilita il backup dei dati da PC Windows, supportando strategie di backup incrementale e differenziale.

Il software TPC Backupper di TERRAMASTER, incluso gratuitamente, facilita il backup dei dati da PC Windows, supportando strategie di backup incrementale e differenziale. Installazione Facilitata e Design Ultra-silenzioso: Il design senza utensili del D5 Hybrid permette un’installazione semplice e veloce degli HDD e degli SSD M.2. Inoltre, il dispositivo garantisce una modalità di ibernazione intelligente degli hard drive e un funzionamento ultra-silenzioso, con un livello di rumore ridotto del 50% rispetto alla generazione precedente.

Il lancio del D5 Hybrid di TerraMaster segna un punto di svolta nell’industria dello storage, offrendo una soluzione efficiente e ad alta capacità per la gestione dei dati. Con la sua combinazione di prestazioni elevate, flessibilità e design innovativo, il D5 Hybrid si preannuncia come la scelta ideale per professionisti e aziende alla ricerca di una soluzione di storage all’avanguardia.