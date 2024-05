Samsung Galaxy A25 5G è uno degli smartphone più economici in circolazione che riescono a mettere tra le mani degli utenti ottime specifiche, la possibilità di collegarsi alla rete ad alta definizione, quale è appunto il 5G, riuscendo altresì a risparmiare moltissimo, dato l’attuale prezzo di vendita addirittura inferiore ai 200 euro.

Il prodotto presenta caratteristiche tecniche di tutto rispetto, se considerate che oggi gode di 6GB di RAM con 128GB di memoria interna, fortunatamente espandibile tramite microSD (fino a raggiungere un massimo di 1TB), che si appoggia ad un processore octa-core dalle discrete prestazioni generali. Il display è un super AMOLED da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+, ma soprattutto è presente una batteria da 5000mAh, che garantisce anche due giorni di utilizzi continuativi.

Samsung Galaxy A25 5G: che risparmio con l’offerta Amazon

Al giorno d’oggi tutti possono pensare di acquistare un Samsung Galaxy A25 5G, soprattutto perché il prezzo di vendita è estremamente ridotto rispetto al passato, infatti la cifra consigliata per l’acquisto sarebbe di 319 euro, soluzione che viene abbassata del 40% da parte di Amazon, arrivando così a poter spendere solamente 190,65 euro, sempre per uno smartphone no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi. Premete qui per l’acquisto.

E’ indubbio che i punti di forza di questo dispositivo siano assolutamente molteplici, tra i più noti troviamo la tripla fotocamera integrata direttamente nella parte posteriore, con la quale si può raggiungere una frequenza di campionamento di 500Hz nella registrazione dei video, potendosi affidare ad un sensore principale da 50 megapixel. Spostando l’attenzione nella parte anteriore, invece, ecco arrivare una fotocamera da 13 megapixel, che riesce perfettamente a permettere la realizzazione di ottimi scatti e video selfie nella maggior parte delle occasioni.