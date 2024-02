Smart TV Hisense 55" in PROMO PAZZESCA su AMAZON

La qualità visiva dei programmi televisivi raggiunge ormai livelli straordinari grazie all’alta definizione. Possedere una vecchia TV potrebbe significare perdersi la bellezza di delle serie e dei film che tanto si amano. È il momento dunque di considerare l’upgrade e cogliere l’opportunità offerta da Amazon. La Smart TV Hisense 55″ QLED 4K 55A78GQ è disponibile con uno sconto del 20%, al prezzo vantaggioso di 399,00€.

Le caratteristiche di questa TV sono davvero allettanti. Uno schermo da 55″ con tecnologia QLED 4K e pannello Quantum Dot IPS, che garantisce una risoluzione di 3840 x 2160 pixel. Il design sottile, con cornici poco evidenti e un supporto centrale, accentua l’esperienza visiva, permettendo di immergersi completamente nei contenuti.

Scegliere una Smart TV per una visione eccezionale

La TV è dotata del sistema operativo VIDAA 5, che offre funzionalità smart avanzate, Wi-Fi integrato, controlli vocali con Alexa e Google Assistant, e un telecomando con accesso diretto a 7 piattaforme popolari, tra cui Netflix e Prime Video. Attraverso un audio potenziato di 20W e supporto Bluetooth, questo dispositivo garantisce un’acustica coinvolgente, arricchita dalla tecnologia Dolby Atmos.

Per gli amanti dei giochi, la TV dispone di funzioni avanzate come aLLM (Auto Low Latency Mode) ed anche la VRR (Variable Refresh Rate) a 4K 48-60Hz, rendendo l’utilizzo dei giochi fluidi e coinvolgenti. Il supporto HDMI 2.1 e la funzione eARC contribuiscono a una connettività versatile e di alta qualità.

La TV ha poi in dotazione il sintonizzatore digitale terrestre T2 e satellitare S2 HEVC 10, permettendo la compatibilità con gli switch off previsti. Con un’offerta così allettante e le prestazioni di alto livello regalate dalla Smart TV Hisense 55″ QLED 4K 55A78GQ, non potete negare che questo sia il momento ideale per abbracciare la modernità e godersi i programmi preferiti con una qualità visiva e audio azzecchi. Trasforma il tuo salotto, invita i tuoi amici a guardare la tua squadra del cuore, fai maratone infinite su Netflix, ma fallo come si deve.