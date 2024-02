Tempi di grandissimi sconti disponibili direttamente su Amazon, proprio in questi giorni gli utenti hanno infatti la possibilità di acquistare uno smartphone di qualità, come il Motorola Edge 30 Neo, andando a risparmiare un quantitativo di denaro sufficientemente elevato: pari al 32% del listino originario.

Il modello attualmente in promozione prevede comunque un display da 6,3 pollici di diagonale, un bellissimo pOLED con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120Hz, passando comunque per il processore Qualcomm Snapdragon 695, che prevede inoltre una configurazione di base più che sufficiente: 8G di RAM e 256GB di memoria interna (facilmente espandibile tramite la microSD).

Motorola Edge 30 Neo: il prezzo è ridicolo oggi

Acquistare un Motorola Edge 30 Neo è tutt’altro che costoso, infatti al giorno d’oggi gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su uno smartphone di qualità superiore al normale, in vendita ad una cifra risicata, grazie soprattutto alla riduzione del 32% applicata direttamente da Amazon, sul prezzo consigliato di 299 euro. In altre parole, il consumatore andrà a pagare in finale solamente 202 euro, per mettere le mani su uno smartphone con garanzia di 24 mesi e completamente sbrandizzato. Per l’acquisto, collegatevi subito a questo link.

Difficilmente è possibile trovare le seguenti specifiche tecniche su uno smartphone in vendita a 200 euro, parliamo giustappunto della connettività 5G ad altissima velocità, di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel, una selfie cam che raggiunge addirittura i 32 megapixel, tutte con stabilizzatore ottico per la corretta registrazione di video in mobilità. La batteria è infine un componente da 4020mAh, che permette così di godere di una lunga durata dell’utilizzo dello smartphone, e di eventualmente ricaricarlo il più rapidamente possibile, sfruttando la ricarica rapida a 68W, con il caricatore incluso in confezione.