Le ultime settimane hanno visto nel mondo della tecnologia l’arrivo di uno degli smartphone più attesi probabilmente dell’anno, stiamo parlando ovviamente di Samsung Galaxy S24, il nuovo top di gamma della famiglia Samsung che porta con sé la rivoluzione targata intelligenza artificiale.

Samsung ha mostrato il mondo tre modelli che andranno a costituire la nuova linea della serie Galaxy S che introduca interessanti funzionalità a tema intelligenza artificiale che a quanto pare hanno conquistato l’utenza mondiale, secondo i dati raccolti da Samsung infatti il numero di pre ordini per la nuova nuova linea di smartphone è il più alto ma è registrato.

Record di preordini

I preordini ammonterebbero a 1,21 milioni di unità, una cifra superiore dell’11% rispetto agli 1,09 milioni del Galaxy S23, numeri dunque di assoluto livello che Samsung non aveva mai registrato prima.

Stando alle stime di Samsung il numero totale di unità che verranno vendute nel 2024 dovrebbe arrivare a circa 36 milioni, superando le stime iniziali di circa il 12,5%.

Si tratta di numeri mai visti prima che probabilmente sono merito delle funzionalità IA on board che Samsung ha introdotto, ricordiamo infatti la presenza all’inizio di un editor immagini generativo che consente di modificare con tutta tranquillità le immagini, abbinato ad un traduttore in tempo reale sia di messaggistica ma soprattutto per le telefonate che consente dunque di parlare la propria lingua facendo arrivare all’interlocutore le parole nella sua lingua.

Si tratta dunque di un colpo importante per Samsung che potrebbe decisamente mettere i bastoni tra le ruote alla rivale Apple.