Dopo l’entusiasmante lancio di Galaxy AI da parte di Samsung, il fervore iniziale si è calmato, permettendo una riflessione più approfondita sul futuro della rivoluzionaria intelligenza artificiale. Il Presidente e Direttore della sezione MX Business di Samsung Electronics, T.M. Roh, non ha fatto mistero di alcuni dettagli decisamente interessanti su ciò che attende gli utenti nel prossimo futuro.

Dai dettagli del lancio alle prospettive del 2025

Una notizia che potrebbe rallegrare milioni di possessori di smartphone Samsung più datati è che Galaxy AI si estenderà a 100 milioni di dispositivi in tutto il mondo entro il 2024. Questa espansione includerà anche i predecessori della serie S e Z, potenzialmente dai Galaxy S23 agli Z Fold e Z Flip 5. Permane un velo di incertezza riguardo all’inclusione nelle linee A e M, destinate alla fascia media e bassa.

Nonostante l’ottimismo iniziale, una notizia che potrebbe far storcere il naso agli appassionati è che Galaxy AI diventerà un servizio a pagamento dal 2025. T.M. Roh ha ammesso che la transizione è ancora in fase di definizione, mantenendo un alone di mistero sulle modalità di accesso a questa funzionalità premium. Inizialmente, Samsung aveva annunciato che l’accesso a tali funzioni sarebbe stato a pagamento solo un anno dopo il lancio dei Galaxy S24.

Roh ha fornito ulteriori dettagli, sottolineando la varietà di esigenze degli utenti in merito all’IA su dispositivi mobili. Ha affermato che alcuni utenti saranno soddisfatti con le funzionalità gratuite, mentre altri desidereranno caratteristiche più avanzate e saranno disposti a pagare per ottenerle. Questo lascia aperta la possibilità che alcune funzioni di Galaxy AI, implementate con One UI 6.1, potrebbero rimanere gratuite, mentre altre richiederanno un contributo finanziario.

Le opzioni di Samsung per il futuro di Galaxy AI

Sebbene la gratuità di Galaxy AI nel 2025 non sia esclusa, la dichiarazione di Roh suggerisce che Samsung sta valutando attentamente le opzioni. Gli utenti rimangono in attesa, con una certa suspense, per scoprire come si svilupperà questa nuova era dell’intelligenza artificiale e quali scelte si troveranno ad affrontare nel percorso verso una tecnologia sempre più avanzata.