Sull’incantevole isola di Fionia, un gruppo di appassionati archeologi danesi ha riportato alla luce un incredibile tesoro del passato: una lama di coltello, risalente a circa 2000 anni fa, che ora detiene il titolo di reperto con lettere runiche più antico mai rinvenuto in Danimarca. Questa straordinaria scoperta è avvenuta nei pressi della città di Odense, all’interno di un antico cimitero, dove la lama di ferro di 8 centimetri giaceva silenziosamente nel terreno, testimone silenzioso di un’era ormai lontana.

Un messaggio dal passato

Il reperto è stato originariamente conservato nel Museo di Odense, ma solo di recente i ricercatori hanno iniziato ad esaminarlo con attenzione. La lama presenta incise cinque rune che formano la parola “hirila“, interpretata come “piccola spada” nella lingua parlata dagli abitanti della regione durante l’Età del Ferro, che si estese dal 400 a.C. al 500 d.C. Questa scoperta non solo getta nuova luce sulla vita quotidiana di quei tempi antichi ma aggiunge anche un tassello prezioso alla comprensione delle rune e del linguaggio utilizzato dai popoli dell’epoca.

Secondo il curatore del museo Jakob Bonde, le rune incise sulla lama potrebbero appartenere al sistema di scrittura noto come “futhark antico“, utilizzato a partire dal secondo secolo. Questo fatto rende il reperto ancor più significativo, poiché fornisce un’opportunità unica di esplorare e comprendere il sistema di scrittura di un’epoca così remota.

Bonde ha notato la lama, che si trovava “nascosta” negli archivi del museo dal 2021, grazie alle decorazioni su un lato. Queste decorazioni hanno suscitato l’interesse del ricercatore, portandolo a condurre ulteriori investigazioni sulla preziosa scoperta.Questo ritrovamento inaspettato ha destato grande entusiasmo tra gli studiosi, aprendo nuove prospettive sulla storia della regione e sulla sua connessione con le influenze romane.

La lama ritrovata e la sua storia dimenticata

La datazione della lama al 150 d.C., in base ad altri reperti nella zona, la conferma come uno degli esempi più antichi di scrittura runica nel paese. Il design delle decorazioni ornamentali, ispirato allo stile dei romani, suggerisce una probabile influenza di questa potente civiltà sull’isola di Fionia.

Questa straordinaria lama di coltello non solo costituisce un tassello importante nella comprensione della storia danese, ma rappresenta anche un viaggio affascinante nel passato, in un’epoca in cui le rune erano il veicolo della comunicazione e della cultura. La sua scoperta arricchisce il patrimonio archeologico della Danimarca, aprendo nuove prospettive di ricerca e ispirando ulteriori esplorazioni nel ricco tessuto della sua storia millenaria.