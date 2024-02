Secondo le ultime indiscrezioni circolanti riguardo all’iPhone 16 Pro Max, il prossimo smartphone di punta di Cupertino promette di portare l’esperienza fotografica a nuovi livelli, superando addirittura l’iPhone 15 Pro Max. Ming-Chi Kuo, un analista di spicco, sembra non condividere questa visione ottimistica. Secondo le sue analisi, l’iPhone 16 Pro Max non subirà cambiamenti significativi nel design rispetto al suo predecessore.

Ming-Chi Kuo svela i piani di Apple

Kuo suggerisce che la mossa strategica di Apple si concentrerà maggiormente sul fronte software rispetto all’hardware con l’introduzione di iOS 18, prossimo a diventare uno degli aggiornamenti più sostanziali del sistema operativo iPhone. Questa versione, secondo l’analista taiwanese, introdurrà numerose funzionalità legate all’intelligenza artificiale (IA). Ha avvertito gli utenti che le “feature più generali e comprensive” legate all’IA generativa saranno riservate ad iPhone 17 e iOS 19.

Le dichiarazioni di Kuo anticipano un periodo di stabilità nel design degli iPhone nel 2024, con cambiamenti sostanziali che potrebbero essere posticipati fino al 2025. Nonostante le affermazioni, è difficile comprendere a cosa si riferisca quando menziona “cambiamenti di design significativi” per l’iPhone 16. Anche se ci si aspetta un mantenimento del form factor simile all’iPhone 15, alcune voci indicano la presenza di un Pulsante Cattura capacitivo che potrebbe alterare il design in modo significativo. Inoltre, fonti autorevoli suggeriscono un aumento delle dimensioni degli schermi per gli iPhone 16 Pro e Pro Max.

Un’ulteriore speculazione proveniente da GizmoChina suggerisce che la prossima generazione di iPhone sarà notevolmente più performante rispetto all’iPhone 15 Pro e Pro Max. Il chip A18 Pro di iPhone 16 Pro e Pro Max dovrebbe raggiungere 3.500 Punti in Single-Core e 8.200 Punti in Multi-Core su GeekBench 6, superando i 2.900 Punti in Single-Core e 7.200 Punti in Multi-Core del precedente SoC A17 Pro.

IPhone 16 Pro e Pro Max più potenti che mai

Mentre il dibattito tra rumor e analisi continua a tenere gli appassionati di tecnologia con il fiato sospeso, sembra che il 2024 possa portare alcune innovazioni hardware e software agli iPhone, sebbene il design possa rimanere relativamente invariato. La costante evoluzione della tecnologia, tuttavia, potrebbe renderci testimoni di cambiamenti sorprendenti nel prossimo futuro.