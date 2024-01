Durante la recente presentazione dei Galaxy S24, Samsung ha posto un’enfasi significativa sulla sua suite di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, nota come Galaxy AI. Questa suite, inizialmente centrata sui dispositivi di punta, si prepara ora a estendere la sua disponibilità a oltre 100 milioni di smartphone Galaxy attivi a livello globale, come annunciato da TM Roh, responsabile della divisione mobile di Samsung.

Samsung piazza le fiches su Galaxy AI

La strategia di Samsung è chiara: rendere Galaxy AI un elemento chiave dell’esperienza utente su un’ampia gamma di dispositivi, andando oltre il segmento di mercato degli smartphone di punta. Questa espansione mira a posizionare l’intelligenza artificiale come catalizzatore per una crescita delle vendite, soprattutto considerando la recente inversione di ruoli con Apple che, nel 2023, è diventata il principale produttore di smartphone a scapito di Samsung.

L’IA ibrida di Galaxy AI, combinando algoritmi locali e basati su cloud, è stata presentata come un elemento distintivo nella serie Galaxy S24. L’azienda si propone di implementare questa tecnologia su circa 100 milioni di dispositivi Galaxy, raggiungendo così un pubblico più vasto e globalmente distribuito. L’obiettivo è fornire ai consumatori funzionalità avanzate basate sull’intelligenza artificiale, contribuendo così a mantenere la competitività di Samsung nel dinamico mercato degli smartphone.

Un elemento interessante è l’annuncio che le funzionalità di Galaxy AI saranno accessibili gratuitamente su dispositivi Samsung Galaxy supportati, almeno fino al 31 dicembre 2025. Questo approccio mira a incentivare gli utenti a sperimentare le potenzialità dell’intelligenza artificiale senza costi aggiuntivi, contribuendo a creare un’esperienza più avvincente e accessibile per un vasto pubblico.

Da Apple a Samsung la strategia si gioca a colpi di Intelligenza Artificiale

L’espansione di Galaxy AI su un numero così elevato di dispositivi sottolinea il ruolo cruciale che l’intelligenza artificiale sta assumendo nella strategia di Samsung per il futuro. La sfida ora sarà garantire che queste innovazioni si traducano in un reale valore per gli utenti, offrendo un’esperienza d’uso più intelligente e personalizzata su scala globale.