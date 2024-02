Neuralink, la startup di Elon Musk che mira a collegare il cervello umano alla tecnologia, ha compiuto un passo epocale con il primo impianto del suo dispositivo interfaccia cervello-computer su un essere umano. Il fondatore Musk ha annunciato l’impresa con entusiasmo, dichiarando che il paziente si sta riprendendo bene e che si sono registrati promettenti segnali neurali.

Il 29 gennaio 2024, Musk ha condiviso la notizia su Twitter, indicando che il paziente ha ricevuto con successo l’impianto da Neuralink e sta mostrando una pronta ripresa. I risultati preliminari sono incoraggianti, evidenziando una rilevante attività neuronale attraverso il dispositivo.

Neuralink: il primo passo verso la “telepatia”

Oltre all’annuncio dell’impianto, Musk ha proiettato il futuro di Neuralink introducendo il primo prodotto: “Telepaty“. Questo dispositivo, secondo Musk, consentirà di controllare dispositivi come telefoni e computer attraverso il pensiero, rappresentando una svolta significativa, specialmente per coloro che hanno perso l’uso degli arti.

Sebbene la sperimentazione clinica sull’uomo rappresenti un passo iniziale, Neuralink dovrà affrontare numerosi cicli di test per ottenere l’approvazione finale da parte delle autorità regolatorie. Nonostante la fama di Musk e la visibilità di Neuralink nel settore delle interfacce cervello-computer, concorrenti come Synchron, Precision Neuroscience, Paradromics e Blackrock Neurotech stanno lavorando su approcci simili.

Il futuro della neurotecnologia: competizioni e sfide

Il mercato delle interfacce cervello-computer è in continua espansione, con diverse aziende che perseguono l’obiettivo di migliorare la vita attraverso la connessione diretta tra cervello e tecnologia. Neuralink, con il suo primo successo nell’impianto umano, si trova in una posizione di spicco, ma il cammino verso la commercializzazione richiede ulteriori test e valutazioni. La neurotecnologia sta senza dubbio plasmando il futuro, offrendo potenziali rivoluzionari ma affrontando anche sfide etiche e regolatorie.

C’è però chi non vede di buon occhio queste nuove tecnologie. In particolare, sembra che una delle preoccupazioni più grandi sia il rischio che tali dispositivi potrebbero essere utilizzati in futuro per monitorare e controllare i comportamenti umani. E voi cosa ne pensate a riguardo?