Negli ultimi giorni, una segnalazione da parte di un utente online ha sollevato preoccupazioni riguardo a presunte vulnerabilità di sicurezza in ChatGPT, il noto chatbot sviluppato da OpenAI. A tal proposito, i risultati di un report effettuato per questo scopo hanno indicato che potrebbero esservi effettivi rischi di divulgazione di informazioni personali degli utenti. Inclusi dettagli sensibili come nomi utente, password e così via.

A dimostrazione di quanto riscontrato dal rapporto, un utente ha anche fornito ben sette screenshot che mostrano diverse coppie di nomi utente e password, in apparenza legate a un sistema di supporto utilizzato dai dipendenti di un portale di farmaci con prescrizione medica. Questo portale si affidava a ChatGPT per offrire assistenza agli utenti nell’utilizzo del servizio. La conversazione in questione risale al 2020 e sembra essere stata condotta in modo privato.

La segnalazione a OpenAi

Oltre alle credenziali di accesso, i dettagli trapelati includono il nome dell’applicazione utilizzata dal dipendente e il numero del negozio coinvolto nel problema.

Il report rivela ulteriori informazioni che sarebbero emerse durante queste conversazioni, tra cui il nome di una presentazione in corso di sviluppo, dettagli su una proposta di ricerca inedita e uno script in linguaggio PHP. Analizzando attentamente le conversazioni, sembra che gli utenti coinvolti siano diversi e non collegati tra loro.

La risposta di ChatGPT e le indagini in corso

Almeno per il momento, ChatGPT, o meglio OpenAI, la sua azienda fondatrice, non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito alle segnalazioni ricevute. È probabile che la società stia conducendo indagini approfondite per valutare la validità delle preoccupazioni sollevate. La sicurezza e la privacy degli utenti sono priorità fondamentali per le aziende che sviluppano tecnologie di questo genere, e qualsiasi vulnerabilità rilevata richiede un’azione immediata.

In attesa di ulteriori sviluppi e comunicazioni da parte di OpenAI, è importante che gli utenti siano consapevoli dei potenziali rischi associati all’uso di tecnologie basate su intelligenza artificiale. La sicurezza informatica è un elemento cruciale, e le aziende devono garantire che i propri sistemi siano robusti per proteggere i dati sensibili degli utenti.