ATOTO S8 Pro, l'autoradio da 10" con Apple CarPlay e Android Auto

Non è raro ritrovarsi a voler dare un tocco in più alla propria autovettura, magari cominciando dal sistema multimediale. La scarsa adeguatezza rispetto ai tempi moderni o magari qualche funzionalità mancante, possono spingere l’automobilista a scegliere un prodotto cosiddetto aftermarket. Tra i migliori in assoluto, soprattutto per quanto riguarda le autoradio, ecco quella di ATOTO, la S8 Pro.

Lo stereo in questione, arrivato alla sua seconda generazione, è un doppio din, ovvero che necessita di uno spazio più ampio rispetto al classico stereo. L’aspetto estetico è davvero gradevole, con le funzionalità che vanno a rispecchiare alla grande ciò che l’utente medio desidera: fluidità, versatilità e soprattutto anche una certa convenienza in termini di prezzo.

Autoradio ATOTO S8 Pro, l’estetica è sorprendente

Diversamente da tutte le altre autoradio a doppio din, questa S8 Pro di ATOTO si presenta con un design molto moderno che non va incassato nel cruscotto. Il dispositivo infatti è dotato di una parte che va inserita all’interno del vano stereo dell’auto, con lo schermo che resterà totalmente fuori. Il display, di tipo touchscreen, è sottile e bello da vedere, proprio come se fosse di serie su un’auto di ultima generazione. Questo contribuisce dunque ad abbellire anche internamente un’auto più attempata.

Si avrà quindi un display in rilievo aggiuntivo nella propria vettura, peraltro dalle dimensioni molto generose e quindi molto comodo da utilizzare. Non va a compromettere in alcun modo l’estetica interna dell’auto, ma solo a migliorarla. In merito ai materiali, tutto sembra essere stato realizzato a regola d’arte, con un prodotto resistente in ogni suo angolo.

A dominare il colore nero che compone la cornice e anche la parte sottostante, oltre a quella che va incassata all’interno del cruscotto stesso. Di bianco c’è solo il logo, ben centrato nella parte bassa. Sono solo alcuni i tasti fisici presenti nella parte bassa, quelli di regolazione del volume, di cambio traccia audio, il tasto home per tornare alla schermata principale e il bottone di accensione e spegnimento. Nella parte più in basso, ecco il microfono e l’entrata per la scheda SD.

Prima dell’istallazione, bisogna controllare le misure: quelle dell’autoradio sono di 252 x 155 mm.

Il display di questa S8 Pro è un capolavoro, da effetto WOW!

L’aspetto principale che bisogna valutare quando si acquista tale tipo di prodotto è sicuramente il suo schermo. L’ATOTO S8 Pro è un’autoradio dotata di un display davvero importante: ben 10,1 pollici di ampiezza, abbastanza sottile e moderno in quanto i bordi non sono poi così spessi.

Una volta effettuata la prima accensione la prima cosa che viene in mente è proprio: “Wow, che bello!“. I colori sono molto definiti, la luminosità è eccezionale anche sotto la luce del sole e il contrasto da vero top di gamma nel mondo dei tablet per auto. Parliamo in effetti di un pannello IPS-LCD dotato di tecnologia QLED e di una risoluzione in HD a 1280 x 720 pixel. L’esperienza visiva dunque è nettamente migliore rispetto a tanti altri prodotti di quest’ambito.

Ci sono poi anche delle impostazioni dedicate e personalizzabili, proprio per rendere il tutto a propria misura. La qualità delle immagini resta fluida, ma soprattutto chiara e vivida in ogni caso. L’angolo di visione arriva a 178°. Queste caratteristiche garantiscono anche una visione ottimale dei video, sia tramite applicazioni appartenenti allo smartphone che mediante il supporto USB.

Caratteristiche hardware e software

L’ATOTO S8 Pro include il suo interno un processore UNISOC 7862 ARM Cortex Octa-Core, in grado di spingersi fino a 1,8 GHz. Di fianco, oltre alla scheda video ARM Mali-G52 MP2, ci sono 3 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria interna.

Oltre a tutto ciò, c’è anche la possibilità di connettersi all’hotspot dello smartphone siccome è supportato il Wi-Fi a 2,4 GHz e a 5 GHz. Per la connessione ad Internet usando il proprio smartphone sarà supportata, grazie alla presenza del Bluetooth 5.0, anche la tecnologia tethering Bluetooth, che ha ovviamente un consumo energetico inferiore. Non manca neanche il modem 4G integrato.

Scegliendo questa soluzione, la batteria del proprio smartphone durerà più a lungo. Ovviamente si può usare anche il tethering cablato con cavo USB, che si occuperà in contemporanea anche di tenere carico il telefono. L’autoradio dispone anche di uno slot dedicato alla scheda SIM che dovrà essere necessariamente in formato Nano. Chiaramente non manca l’entrata USB per la lettura di contenuti multimediali e per la ricarica di dispositivi esterni, così come un’entrata SD con espansione di memoria fino a 512 GB.

Basterà fare riferimento al comparto sottostante, che contiene le relative entrate. Il consiglio è quello di utilizzare una scheda SD di alta qualità per non perdere in termini di velocità nel caricamento dei file contenuti al suo interno.

Lato software ecco, come accade di solito, la presenza di Android 10, una delle versioni meglio riuscite e con un aspetto molto stock per cui davvero comprensibile al massimo. Chiaramente, insieme al sistema operativo del robottino verde non può mancare la presenza del Play Store di Google, che consente di installare più di 1000 applicazioni, più in particolare quelle multimediali, per l’intrattenimento e per la navigazione.

Utilizzo, funzionalità e… Android Auto ed Apple CarPlay anche wireless

L’ATOTO S8 Pro è dotata di ben 24 funzioni di utilizzo e può tranquillamente essere abbinata ai comandi al volante. Tutto quello che si aveva dunque con lo stereo precedente, si potrà avere anche con questa nuova autoradio. Per le auto che invece non hanno i controlli al volante, si potrà usare tutto mediante il touchscreen e con i pochi tasti disponibili sul lato frontale.

Un’altra peculiarità è la visualizzazione a schermo diviso, cosicché gli utenti possano utilizzare due applicazioni in contemporanea. Il primo esempio è quello della navigazione mediante Google Maps da un lato, mentre dall’altro magari state riproducendo un video su YouTube. In poche parole, sarà un po’ come avere un computer in modalità split-screen. Proprio per rendere l’idea della grande qualità di questo dispositivo, è dotato anche della funzione SCVC, utile per regolare automaticamente il volume del sistema audio quando varia la velocità. In questo modo verrà compensato ampiamente il rumore della strada e del vento. Tutto si può programmare manualmente o mediante gli algoritmi software che si basano sulla posizione del GPS.

Non sarà un problema collegare anche una telecamera, in quanto sul retro sono disponibili tutte le porte necessarie. Il video in fase di retromarcia sarà riprodotto alla grande, grazie alla visuale in HD. Il tutto sarà ancora più sinergia acquistando la telecamera ATOTO a parte.

Il vero punto a favore di questo stereo a doppio din è sicuramente la presenza delle due interfacce software dedicate ai principali sistemi operativi mobili. Ecco dunque Android Auto e Apple CarPlay, disponibili sia via cavo che wireless, quest’ultima opzione riservata solo ai veicoli di ultimissima costruzione e di un certo livello. Questo significa che potrete sfruttare l’integrazione massima con ogni smartphone per telefonate, messaggi, musica, indicazioni e quant’altro. Risulta ad oggi questo il modo migliore per evitare di farsi distrarre alla guida dal proprio telefono cellulare.

Alcuni utenti, almeno a primo impatto, si erano lamentati dell’equalizzazione del loro impianto dopo l’istallazione del prodotto. Ovviamente bisogna ricordare che per far funzionare alla grande l’ATOTO S8 Pro occorre naturalmente impostare per bene tutti i parametri attraverso il menu dedicato e a quel punto il vostro stereo suonerà in maniera impeccabile.

Navigazione GPS precisissima, equalizzazione

Il colpo da maestro che questa autoradio nasconde sta proprio nel GPS integrato. Con un antenna molto potente a disposizione all’esterno del prodotto, ecco che salta fuori la specialità della casa: la navigazione. Impostando Google Maps come mappa GPS di base, gli utenti potranno ritrovarsi di fronte ad una precisione senza eguali.

Ovviamente, almeno all’inizio, sarà necessaria la connessione Wi-Fi alla rete dati dello smartphone per avere a disposizione le mappe. In secondo luogo, potranno essere scaricate per avere così a disposizione anche la navigazione offline.

VIDEORECENSIONE

Godetevi ora la recensione del nostro Matteo Versiglioni:

Conclusioni e prezzo

Il nuovo ATOTO S8 Pro è uno di quei prodotti da non lasciarsi scappare quando si avverte la necessità di dare una svecchiata agli interni della propria automobile. Disponibile attualmente su Amazon a prezzo scontato, rappresenta una delle autoradio più acquistate dell’ultimo periodo.

Il merito è sicuramente del prezzo di vendita, che passa da 589,90 € a 554,90 € grazie ad un coupon presente nella pagina di acquisto. Questo sarà applicabile semplicemente aprendo la pagina del prodotto su Amazon e scorrendo fino al punto in cui è rappresentato il costo; direttamente sotto, ecco la casella da spuntare con il coupon da 35 €.

Nel caso in cui doveste essere degli utenti impazienti, non abbiate paura: basterà un solo giorno lavorativo per ricevere a casa il vostro pacco. Amazon inoltre mette a disposizione ben due anni di garanzia, il primo a carico del produttore e il secondo direttamente direttamente sotto la sua responsabilità.

Al momento tutte le persone che hanno acquistato questa autoradio, riferiscono di aver avuto un’ottima impressione. Anche dando uno sguardo ad Amazon, le votazioni sono tutte positive, sia lato estetico, che lato prestazionale. Non a caso, la valutazione media che si può trovare sul famoso sito e-commerce è di 4,4 su 5, davvero niente male.