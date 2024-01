Durante l’evento di lancio della serie Samsung Galaxy S24, il colosso tecnologico sudcoreano ha presentato una gamma di prodotti basati sull’intelligenza artificiale (IA), in collaborazione con Google. Questa nuova serie è stata enfaticamente etichettata come “AI phone“, sottolineando l’importanza dell’IA nelle funzionalità avanzate dei dispositivi. E’ emerso anche che alcuni smartphone non saranno dotati di queste funzioni avanzate, tra cui il Samsung Galaxy S22, e le ragioni dietro a questa decisione meritano un’analisi approfondita.

Samsung e Google insieme per l’AI Phone

I dispositivi che riceveranno le funzionalità di IA includono il Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Z Fold 5 e Z Flip 5, e si prevede che saranno aggiornati entro la prima metà del 2024. Purtroppo, i possessori della serie S22 non avranno accesso a queste funzioni nel breve periodo, come confermato da Patrick Chomet, Head of Customer Experience di Samsung.

La scelta di escludere la serie S22 sembra derivare dalla volontà di Samsung di garantire un’esperienza utente di alta qualità, sostenuta da capacità hardware superiori presenti nei modelli successivi come la serie S24 e S23. Chomet ha chiarito che l’utilizzo effettivo delle funzionalità IA da parte degli utenti e il loro impatto sulle risorse dei dispositivi e sull’infrastruttura cloud sono ancora oggetto di valutazione.

Nonostante questa decisione iniziale, non è escluso che i possessori della serie S22 possano beneficiare delle funzionalità legate all’IA in futuro. Samsung sta adottando un approccio cauto, attendendo ulteriori valutazioni prima di confermare la compatibilità della serie S22 con le funzionalità IA. Questo approccio riflette l’impegno dell’azienda nel fornire aggiornamenti stabili e privi di bug, evitando eventuali incompatibilità che potrebbero sorgere.

Possibili aggiornamenti per la serie S22

La decisione di escludere temporaneamente la serie S22 dai benefici dell’IA offre a Samsung il tempo necessario per valutare attentamente le implicazioni e garantire una transizione senza intoppi. Se la serie S22 dovesse alla fine ricevere l’aggiornamento, ciò dimostrerebbe il costante impegno dell’azienda nel soddisfare le esigenze degli utenti attraverso un supporto completo e aggiornamenti mirati.