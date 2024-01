WhatsApp per Android è in procinto di subire una trasformazione epocale con l’introduzione di una funzionalità rivoluzionaria: la condivisione in Bluetooth.

Meta, conscia della concorrenza feroce nel mondo delle app di messaggistica istantanea, si prepara a offrire un’esperienza completamente nuova a oltre 2 miliardi di utenti.

In un inaspettato ritorno alle origini, WhatsApp abbraccia il Bluetooth per la condivisione di file, richiamando i primi anni duemila in cui questa tecnologia era l’unico mezzo di trasferimento tra telefoni di ultima generazione. Oggi, l’uso del Bluetooth sugli smartphone si è evoluto, collegando dispositivi all’auto o agli auricolari, e WhatsApp sembra voler riportare questa funzionalità alle radici.

Come funziona il bluetooth su WhatsApp

Fino ad oggi, WhatsApp ha gestito la condivisione di file attraverso i server di Meta, garantendo un passaggio criptato end-to-end. Con l’introduzione del Bluetooth, questo paradigma cambia radicalmente. I file saranno trasferiti direttamente da un dispositivo all’altro, eliminando la necessità di passare per i server aziendali.

Questa modifica comporta cambiamenti importanti. La connessione Bluetooth richiede la vicinanza fisica tra i dispositivi per tutto il processo di trasferimento, e entrambi devono avere l’app aperta durante l’operazione. Malgrado ciò, la condivisione rimane protetta attraverso una connessione criptata, consentendo agli utenti di gestire la visibilità dei propri file e proteggendoli da possibili attacchi hacker.

Vantaggi e sfide della condivisione Bluetooth

L’introduzione del Bluetooth su WhatsApp offre notevoli vantaggi in termini di privacy, eliminando la conservazione dei file sui server di Meta. Anche se sorgono alcune sfide, come la necessità di prossimità fisica durante il trasferimento e possibili problemi di compatibilità con altri sistemi operativi.