NiPoGi Mini PC con Intel Alder Lake N95 quasi regalato su Amazon

Cerchi un mini PC versatile e potente a un prezzo vantaggioso? Il NiPoGi AK1 Plus potrebbe essere la soluzione ideale per te. Attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 28%, al prezzo allettante di 209,00€, questo mini computer desktop offre un mix eccezionale di prestazioni avanzate e capacità di archiviazione generose. Grazie all’acquisto sullo store Amazon, sottoscrivendovi all’abbonamento Prime, potreste averlo a casa vostra in pochissimo tempo, oltre che godere di una politica di reso eccezionale.

Il NiPoGi AK1 Plus ha recentemente ricevuto un potenziamento significativo con l’introduzione del processore Intel Alder Lake N95 di 12a generazione. Con una frequenza massima di 3,4 GHz, 4 core e 4 thread a basso consumo energetico (15 W), questo mini PC regala prestazioni migliorate del 30% rispetto a modelli precedenti come Gemini Lake (N5105/N5095/N5100). Questo lo rende perfetto per una varietà di attività, dall’intrattenimento visivo domestico allo streaming video e alla navigazione web.

Ampio spazio di Archiviazione e Espansione per il tuo nuovo mini pc

Il NiPoGi AK1 Plus è dotato di 16 GB di RAM DDR4 e un’unità SSD da 512 GB, garantendo un’esperienza fluida e migliorando la velocità di esecuzione delle operazioni quotidiane. Inoltre, il mini pc dona la flessibilità di espandere lo storage tramite SSD/HDD SATA da 2,5″ (non incluso). Funzionalità come Wake On LAN, PXE Boot, RTC Wake e Auto Power On aggiungono ulteriore comodità.

Grazie alla grafica integrata Intel UHD, il NiPoGi AK1 Plus supporta la riproduzione video 4K UHD (4096×2160@60Hz) e consente il collegamento di due schermi tramite le due porte HDMI. Questa funzionalità è ideale per chi desidera svolgere diverse attività contemporaneamente, migliorando l’efficienza del lavoro. Il mini pc offre poi una connettività wireless affidabile e stabile, supportando reti WiFi 2.4G/5G. Grazie anche al Bluetooth 4.2, è possibile collegare tastiere e mouse wireless, trasformando questo mini PC in una potente workstation.

Il NiPoGi AK1 Plus si presenta come una soluzione completa per chi cerca un mini PC performante e ricco di funzionalità. L’offerta attuale su Amazon rappresenta un’opportunità imperdibile per ottenere questo mini computer desktop ad un prezzo vantaggioso. Cosa cercate di più? Affrettatevi e completate il vostro acquisto prima che la promo scada.