CoopVoce costa 9 EURO e offre ben 300 GIGA al mese

Potrebbe essere importante dare un segnale in questo periodo dell’anno, che rappresenta quello dei nastri di partenza per molti gestori. Sebbene diversi non abbiano bisogno di presentazioni, ci sono dei provider che hanno deciso di ricominciare alla grande per avere uno spunto in più per il futuro. Tra i gestori virtuali il nome più altisonante è sicuramente quello del colosso CoopVoce, che risiede sotto l’ala protettrice di TIM.

Il famoso provider ha preso tanto terreno durante gli ultimi anni, conquistando la cima delle classifiche insieme a pochi altri. Il suo dominio potrebbe essere nettamente più acuto nel caso in cui diversi utenti decidessero valutare le sue proposte mobili. Ora, proprio per propiziare tutto questo, CoopVoce ha deciso di rendere di nuovo disponibile una delle sue soluzioni migliori di sempre.

Parliamo di una proposta che vanta al suo interno un numero di giga abnorme, probabilmente mai offerto da nessun altro provider. Il nome è quello della EXTRA 300, che ha già fatto il giro del web

CoopVoce domina e lo fa con la sua EXTRA 300, ecco cosa contiene

Permettono in difficoltà un gestore virtuale come CoopVoce attualmente bisognerebbe proporre un’offerta da almeno 400 giga al mese. Nessuno dispone di una soluzione del genere e neanche del quantitativo di giga presenti all’interno della nuova EXTRA 300.

Questa soluzione, che ogni mese costa solo 9,90 € per sempre, riesce a mettere in mostra ben 300 giga in 4G tutti i mesi. Ci sono minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi verso tutti, il primo mese gratis e anche il costo di attivazione a zero.