TIM vola con le POWER piene di GIGA ogni mese, si parte da 6 EURO

TIM sta provando in ogni modo a riprendersi i vecchi utenti dopo averne persi tanti negli ultimi anni. I gestori virtuali infatti gli hanno portato via una grande fetta di pubblico ed ora è necessariamente tempo di rimediare visto che l’anno nuovo è cominciato.

L’obiettivo è quello di risalire in classifica, occupando di nuovo quei posti che fin da sempre hanno rappresentato la vera essenza di questi operatori. A tal proposito TIM ha voluto proporre ancora una volta alcune delle sue offerte migliori, tra le quali le tanto amate Power. Se da un lato hanno gli stessi minuti e messaggi, ecco che cambiano per la quantità di giga e per i prezzi che possiedono.

TIM lancia le nuove offerte Power per battere virtuali e Iliad insieme

Insieme a tanti altri gestori, TIM ha voluto dare una grande prova di maturità proponendo delle vecchie offerte con costi totalmente rivisitati. Uno dei provider più attivi insieme al gestore italiano è stato Vodafone, protagonista del grande dualismo degli ultimi 15 anni. Ora però tocca a TIM, e con due offerte che certamente faranno battere il cuore a diversi utenti ed ex utenti.

Le Power, rispettivamente la Iron e la Supreme Web Easy, hanno dalla loro parte tutto ciò che serve, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga. La prima delle due riesce ad offrire minuti e messaggi senza limiti con 100 giga in 4G tutti i mesi, mentre la seconda arriva a 150 giga. I prezzi saranno rispettivamente di 6,99 € al mese e 7,99 € al mese, con un mese gratuito offerto dal gestore.