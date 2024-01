Scopriamo tre utilissimi trucchi su WhatsApp

Con l’ultimo aggiornamento WhatsApp introduce interessanti novità. Vediamo come utilizzare i trucchi in arrivo che possono migliorare l’esperienza di tutti gli utenti.

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea, è costantemente in evoluzione, pronta ad accogliere nuove funzionalità che mirano a migliorare l’esperienza degli oltre tre miliardi di utenti che la utilizzano. Il 2024 si sta rivelando un anno ricco di novità per WhatsApp, e sembra che questa tendenza continuerà. Gli utenti di entrambe le piattaforme, Android e iOS, saranno presto raggiunti da una serie di aggiornamenti, con particolare attenzione anche alla versione Desktop dell’app.

Uno degli aspetti interessanti di questi nuovi sviluppi è l’attenzione dedicata alla personalizzazione dell’app. In particolare, sembra che gli utenti potranno godere di nuovi stili e opzioni di personalizzazione nell’interfaccia. L’obiettivo è mantenere viva l’esperienza dell’utente, offrendo opzioni flessibili per adattarsi ai gusti individuali.

Tre trucchi da usare su WhatsApp

Mentre gli aggiornamenti ufficiali da parte del team di sviluppatori di Meta sono sempre attesi, sono spesso i trucchi scoperti dagli stessi utenti a catturare l’attenzione, offrendo nuove prospettive sul modo di utilizzare l’app.

Tra i trucchi che stanno attirando maggiormente l’attenzione online, tre di essi sembrano destinati a rivoluzionare l’esperienza di messaggistica su WhatsApp. A condividerli è l’influencer @eleonora.viscardii, con una vasta base di seguaci, che rende questi trucchi ancor più virali.

Il primo trucco consente agli utenti di creare sticker personalizzati. Basta aprire WhatsApp, cliccare sul tastierino, selezionare gli sticker e scegliere l’opzione “+” per aprire la galleria del telefono. A questo punto, selezionando la foto desiderata, l’app ritaglierà automaticamente l’immagine creando uno sticker personalizzato, che può essere ulteriormente personalizzato con testi ed emoji.

Il secondo trucco riguarda la possibilità di fissare i messaggi in cima alla chat. Tenendo premuto su un messaggio, apparirà l’opzione “altro” che permette di fissare il messaggio in alto. Gli utenti hanno anche la flessibilità di decidere per quanto tempo il messaggio sarà fissato, una funzione utile sia nelle chat individuali che nei gruppi.

Infine, il terzo trucco offre un modo innovativo per gestire gli audio. Tenendo premuto sul pulsante di registrazione e scorrendo verso l’alto, appare l’opzione “1“, che consente di inviare un audio riproducibile una sola volta. Questa funzionalità apre nuove opportunità per la condivisione di messaggi vocali in modo temporaneo e selettivo.

WhatsApp continua a sorprendere gli utenti con nuovi aggiornamenti e trucchi che promettono di migliorare e personalizzare ulteriormente l’esperienza di messaggistica. Mentre si attendono gli aggiornamenti ufficiali, la comunità degli utenti è attiva nel condividere e sperimentare queste nuove scoperte, contribuendo così a plasmare l’evoluzione continua di questa popolare piattaforma di comunicazione.