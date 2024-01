Le novità riguardanti la prossima generazione di iPhone si susseguono e l’ultima potrebbe far gola a un numero non indifferente di appassionati. Tra le caratteristiche che renderanno gli iPhone 16 decisamente in grado di tenere testa ai top di gamma Samsung che hanno inaugurato il 2024, infatti, ci sarà un nuovo sensore fotografico.

Apple continuerà a proporre un sensore fotografico da 48 megapixel ma su iPhone 16 Pro Max procederà con l’introduzione di un sensore nuovo, prodotto da Sony e appositamente realizzato per offrire prestazioni migliori rispetto a quelle garantite attualmente da iPhone 15 Pro Max.

iPhone 16 Pro Max avrà un sensore da 48 MP ancora più grande!

A fornire informazioni sul sensore fotografico atteso su iPhone 16 Pro Max è il leaker Digital Chat Station, che condivide un post su Weibo affermando che il top di gamma Apple accoglierà un sensore nuovo e che sarà prodotto da Sony. Il melafonino continuerà a presentare una fotocamera da 48 MP ma alcuni particolari lo renderanno migliore di quello presente su iPhone 15 Pro Max.

Apple potrebbe ingrandire il sensore procedendo automaticamente con la realizzazione di un comparto fotografico più evidente e poi personalizzarlo introducendo tecnologie innovative come un convertitore da analogico a digitale (ADC) a 14 bit e un DGC per regolare il rumore d’immagine.

Alcune voci ritengono che Apple rinnoverà anche il teleobiettivo periscopico e che aggiornerò il suo melafonino di punta tramite l’introduzione di un display curvo e più grande. In realtà non sono ancora trapelate informazioni particolari a riguardo e ciò induce a mantenere parecchi punti interrogativi su quelle che saranno le caratteristiche del dispositivo.