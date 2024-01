L’entusiasmo intorno alla possibile uscita della Nintendo Switch 2 continua a crescere, con il negozio giapponese Meccha-Japan che ha recentemente aperto i preordini per la console next-gen. Specializzato nella vendita di elettronica di consumo, il negozio sembra essere pronto a soddisfare la crescente domanda da parte degli appassionati di videogiochi che non vedono l’ora di mettere le mani sul nuovo gioiellino tecnologico della casa di Kyoto.

Anche se la pagina dedicata ai preordini non fornisce dettagli sulle specifiche della nuova console ibrida, l’iniziativa ha comunque acceso ulteriormente la fiamma dell’interesse tra i giocatori.

Nintendo Switch 2: Alimentate le aspettative dei fan in vista del possibile reveal nel 2024

L’attesa per la Switch 2 è testimoniata anche dal recente record delle azioni di Nintendo. Evidenziando l’enorme successo attorno a questa prossima generazione di piattaforme di gioco.

La data di lancio ufficiale rimane avvolta nel mistero, con una placeholder indicante il 31 dicembre 2024. Ció però, non ha impedito agli appassionati di affrettarsi a garantirsi il proprio esemplare attraverso i preordini, dimostrando una voglia diffusa di non farsi trovare impreparati in vista di un rivisitazione che sembra voglia cercare di stravolgere l’industria dell’intrattenimento.

Insomma, con il mondo dei videogiochi in trepidante attesa per ulteriori dettagli sulla Switch 2, i gestori di Meccha-Japan sembrano aver colto l’opportunità di anticipare la concorrenza aprendo le porte ai preordini. Resta da vedere come questa mossa influenzerà il mercato e se altri rivenditori seguiranno l’esempio, ma una cosa è certa: l’uscita della Nintendo Switch 2 sarà sicuramente uno degli eventi più attesi del 2024 nell’ambito dell’intrattenimento digitale.