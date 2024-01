Boeing 747, come può un aereo così noto esplodere in volo

L’ultimo incidente che ha coinvolto un Boeing 747 cargo di Atlas Air in Florida solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza aerea e sui problemi di qualità che hanno afflitto Boeing negli ultimi anni. Secondo ABC News, il volo partito dall’Aeroporto Internazionale di Miami ha visto un malfunzionamento del motore, seguito da un incendio poco dopo il decollo. Fortunatamente, l’aereo con cinque persone a bordo è atterrato in sicurezza e non ci sono state vittime.

Boeing 747: il problema alla base dei velivoli

Gli investigatori della Federal Aviation Administration hanno scoperto un buco vicino a uno dei motori, un dettaglio preoccupante che si aggiunge a una serie di recenti incidenti che coinvolgono aerei Boeing.

Questo incidente in Florida fa seguito a due altri gravi incidenti che hanno messo in dubbio la sicurezza dei velivoli Boeing. Prima, a gennaio, un Boeing 737 MAX 9 ha avuto un problema con un tappo della porta, che ha portato alla messa a terra di 171 aerei Boeing per indagini. Poi, circa una settimana fa, un Boeing 737-800 in Giappone è stato costretto a fare ritorno a causa di una crepa nel finestrino della cabina di pilotaggio.

I recenti incidenti riecheggiano i tragici disastri di due aerei Boeing 737 Max, avvenuti in passato, che hanno causato la morte di 346 persone. Questi eventi hanno scatenato un’indagine globale sulla sicurezza dei Boeing 737 Max e hanno portato a una revisione approfondita delle procedure e dei processi di certificazione della Boeing.

Oltre a questi incidenti, ci sono state preoccupazioni crescenti riguardo alla cultura della sicurezza e ai controlli di qualità all’interno dell’azienda. L’ultimo incidente in Florida, con un aereo cargo in fiamme, aggiunge ulteriori interrogativi sulla sicurezza dei velivoli Boeing e sulle procedure adottate per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio.