Kena TIMVISION è l’offerta streaming proposta dall’operatore virtuale Kena Mobile, il secondo brand di TIM. La Promo Plus, lanciata il 14 dicembre 2023 e prorogata fino al 27 febbraio 2024, offre sconti per i primi 8 mesi e nessun costo di attivazione.

Il pacchetto Kena TIMVISION comprende servizi di streaming come TIMVISION, DAZN, e Infinity+. L’offerta prevede anche una SIM Kena con 1 Giga di traffico dati in 4G ogni mese, utilizzabile sia in territorio nazionale che in roaming nei Paesi UE.

La Promo Plus costa 25,99 euro al mese per i primi 8 mesi, poi 30,99 euro al mese a tempo indeterminato. I servizi inclusi sono TIMVISION del valore di 6,99 euro al mese (con Discovery+ Sport incluso fino al 31 marzo 2024), Infinity+ del valore di 7,99 euro al mese e DAZN (piano Standard) del valore mensile di 40,99 euro.

I vantaggi di Kena TIMVISION Promo Plus

La sottoscrizione del pacchetto avviene tramite l’attivazione di una nuova numerazione, senza alcun costo di attivazione. La SIM inclusa è gratuita, e oltre al canone della prima mensilità, è richiesto solo 1 centesimo di euro per la prima ricarica.

Il servizio prevede il rinnovo mensile tramite Ricarica Automatica sulla SIM Kena inclusa. Il cliente riceverà gli appositi link per registrarsi alle piattaforme streaming. La validità del pacchetto e dei servizi inclusi è a tempo indeterminato, salvo recesso per giusta causa. In caso di disattivazione di Ricarica Automatica o dello strumento di pagamento collegato, l’offerta Kena TIMVISION viene disattivata.

Il pacchetto offre una vasta gamma di contenuti sportivi, inclusi calcio, basket, rugby, fighting, e altri eventi. Con TIMVISION, è incluso Discovery+ Sport fino al 31 marzo 2024. Infinity+ offre partite della UEFA Champions League fino alla stagione 2023/2024. DAZN Standard include la Serie A TIM, la Serie BKT, la UEFA Europa League, EA Sports, e molto altro. Inoltre, gli abbonati a DAZN possono usufruire anche del servizio pay per view.

Dopo l’attivazione della promo, è possibile sottoscrivere l’offerta mobile Opzione Kena Full, che offre 1000 minuti, 100 SMS e 70 Giga di traffico dati a 6 euro al mese. In alternativa, si può optare per il Piano Base Kena per le chiamate e gli SMS a consumo.

La promozione offre una soluzione completa per gli appassionati di streaming e sport, con una varietà di contenuti e servizi inclusi a un prezzo scontato.