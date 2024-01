Il 2023 che ci stiamo lasciando alle spalle per gli utenti che usufruiscono del servizio di streaming californiano non è stato certamente positivissimo, infatti abbiamo assistito ad un aumento dei prezzi ed anche al blocco della condivisione degli accounts, pratiche attuate da Netflix per aumentare e massimizzare i profitti a fronte dei grandi investimenti fatti dall’azienda.

In questo 2024 però a quanto pare l’aria non si calmerà, anzi, probabilmente assisteremo all’arrivo di altri aumenti applicati ai piani di abbonamento da parte di Netflix, questo si evince ad un nota rilasciata agli azionisti, con un chiaro riferimento che non lascia spazio a dubbi.

Aumenti occasionali

In una pubblicazione rilasciata per gli azionisti con i dati finanziari legati al 2023, Netflix ha anche mostrato alcuni piani inerenti il 2024, la società ha dichiarato che continuerà ad applicare aumenti alla sua piattaforma per riflettere e bilanciare gli investimenti fatti per migliorare i propri contenuti, la lettera non specifica a quanto ammonteranno ma testualmente afferma che “occasionalmente chiederà ai suoi membri di pagare un po’ di più per riflettere tali miglioramenti”.

Viene dichiarato anche con presto arriverà la rimozione totale del piano base senza pubblicità in Regno Unito e Canada, segno che prima di aumentare i prezzi Netflix vuole massimizzare il suo business pubblicitario, non a caso rappresenta il 40% di tutte le nuove sottoscrizioni Netflix nei mercati che lo offrono.

Non rimane che attendere e vedere come procederà questo 2024 e se e quando arriveranno gli aumenti annunciati dall’azienda californiana, sicuramente gli utenti non possono gioire di questo piano aziendale.