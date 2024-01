CoopVoce, nuova EXTRA 300 a 9 EURO al mese con tutto incluso

Tutti i gestori virtuali che pian piano sono riusciti a prendere il sopravvento, lo hanno fatto a colpi di offerte vantaggiose. Ovviamente ci sono delle realtà che spiccano più di altre e tra queste ecco il nome di CoopVoce.

Il famoso provider è diventato il rivale principale di tante altre aziende, che di fronte all’ultima soluzione presentata non sanno come comportarsi. CoopVoce infatti ha ufficializzato la sua nuova EXTRA 300, offerta mobile che già dal nome spiega tutto. L’obiettivo è quello di concedere ogni mese agli utenti, per un prezzo bassissimo, minuti, messaggi e soprattutto giga per il web.

CoopVoce ora vuole fare corsa a sé e vuole continuare a battere il ferro fin quando è caldo. Dopo aver visto un 2023 pieno zeppo di opportunità ghiotte, gli utenti si ritrovano a fronteggiare una nuova opportunità.

CoopVoce continua a battere tutti, ecco la nuova EXTRA 300 a 9,90 € al mese

Più precisamente, eccoci di fronte ad un’opportunità con minuti senza limiti verso qualsiasi numerazione, 1000 SMS verso tutti e infine con 300 giga disponibili per navigare in 4G. Il prezzo mensile da pagare è di 9,90 € e non cambierà mai nel tempo, come solito del gestore. Ci sono diverse sorprese per chi sottoscrive questa promo.

In primis bisogna ricordare che non ci sono rimodulazioni che possano guastare il prezzo. In secondo luogo, non ci sono costi da pagare per l’attivazione così come per la spedizione della scheda Sim. Il terzo aspetto, ma probabilmente il più importante, è quello che vede CoopVoce offrire la EXTRA 300 almeno per il primo mese gratis.