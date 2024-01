Oppo A58 è lo smartphone economico che tutti gli utenti dovrebbero acquistare nel momento in cui fossero interessati ad un prodotto dal buon rapporto qualità/prezzo, in termini sopratutto di prestazioni generali. Il dispositivo convince sin da subito con un display di ottima qualità, parliamo infatti di un IPS LCD con risoluzione FullHD+, affiancato da processore Qualcomm che conclude con una configurazione da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (che può essere incrementata fino ad un massimo di 2TB).

L’attenzione al dettaglio da parte di Oppo è notevole, e lo notiamo appunto anche in questo Oppo A58, prodotto che presenta una back cover in plastica con finitura metallizzata, un modulo delle fotocamera circolare che ricorda altri modelli del brand, nonché comunque una banda opacizzata molto elegante e giovanile. La certificazione IP54 lo rende protetto, anche se solo in parte, da schizzi d’acqua e polvere.

Ricevete ogni giorno le offerte Amazon sul vostro smartphone, correndo subito ad iscrivervi al canale Telegram di TecnoAndroid sul quale troverete i codici ed i coupon sconto gratis.

Oppo: attenzione al risparmio ai livelli estremi

Oppo A58 è lo smartphone che gli utenti devono acquistare nel momento in cui sono interessati ad un modello di buona qualità, dal prezzo relativamente ridotto. Proprio in questi giorni è stata raggiunta la cifra più bassa di sempre, su Amazon almeno, per quanto riguarda la variante elencata nell’articolo: costa solamente 149 euro e può essere acquistato premendo questo link.

Il comparto fotografico è composto direttamente da due sensori, di cui il principale è da 50 megapixel, mentre il secondario si affida ad una fotocamera per le macro, con un sensore anteriore invece da 8 megapixel. Ottima la batteria da 5000mAh con ricarica rapida supporta, la SuperVOOC da 33W.