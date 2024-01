Il browser Chrome ha recentemente rilasciato l’aggiornamento alla versione 121, introducendo tre nuove funzionalità sperimentali basate su modelli generativi. Queste aggiunte mirano a migliorare la produttività, l’efficienza e la personalizzazione dell’esperienza di navigazione degli utenti. Le nuove funzionalità includono il Tab Organizer, i temi personalizzati e uno strumento di assistenza alla scrittura.

Nuove funzioni AI per Chrome

La prima funzionalità, chiamata Tab Organizer, sfrutta l’intelligenza artificiale per semplificare la gestione delle schede aperte nel browser. Utilizzando algoritmi avanzati, il Tab Organizer suggerisce automaticamente gruppi di schede in base a quelle attualmente aperte. Questo è particolarmente utile quando si naviga su molteplici pagine contemporaneamente. Ad esempio, se stai cercando informazioni su uno smartphone e hai aperto diverse schede correlate, il Tab Organizer può identificare questa connessione e suggerire di raggrupparle, semplificando così l’accesso. Inoltre, l’intelligenza artificiale propone nomi ed emoji per identificare meglio i gruppi creati, migliorando l’organizzazione delle sessioni di navigazione.

La seconda novità introdotta con l’aggiornamento è la possibilità di creare temi personalizzati per Chrome grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa. Questo approccio innovativo permette agli utenti di indicare dettagli sullo stile ed altre caratteristiche per generare così sfondi unici grazie all’AI. L’utente può anche utilizzare le proprie foto per creare temi su misura, ampliando le opzioni di personalizzazione al di là degli sfondi predefiniti e consentendo uno stile altamente personale.

Infine, la terza funzionalità è uno strumento di assistenza alla scrittura basato sull’intelligenza artificiale. Questo strumento è progettato per aiutare gli utenti a scrivere testi sul web in modo più semplice e veloce, fornendo suggerimenti automatici. Basta fare clic destro su una casella di testo e selezionare “Help me write” per avviare il processo assistito. Questo strumento è particolarmente utile per attività di scrittura come scrivere recensioni, rispondere a inviti o compilare moduli web, anche in lingue diverse.

Attualmente, queste tre nuove funzionalità sono disponibili solo negli Stati Uniti per le versioni desktop (Mac e Windows) di Google Chrome. Non sono, invece, accessibili agli account business ed education a causa della loro natura sperimentale. Gli utenti interessati a testare queste funzionalità devono abilitarle manualmente attraverso il menu Impostazioni, nella sezione dedicata “Experimental AI“. Al momento, non è chiaro quando queste funzionalità saranno disponibili in altri mercati.