Il prezzo applicato da Amazon sull’acquisto del nuovo Samsung Galaxy Watch5 Pro è davvero ridicolo, dovete infatti pensare che oggi possiamo assistere ad una riduzione effettiva del 50%, con un risparmio che si aggira attorno ai 250 euro previsti di base per uno smartwatch comunque di altissima qualità generale.

Il suo punto di forza è prima di tutto la versatilità, avete capito bene, il dispositivo può tranquillamente venire utilizzato con un qualsiasi smartphone in commercio, senza differenze particolari da segnalare. Il modello attualmente in promozione prevede una diagonale di 45 millimetri, il che lo rende forse più adatto ad un pubblico maschile, anche grazie alla colorazione total black, sia per quanto riguarda la cassa che lo stesso cinturino.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon esclusive che potete avere oggi sul vostro smartphone, scoprendo i codici sconto gratis che trovate inseriti a questo link.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: che prezzo su Amazon

Ben il 50% di sconto vi attende per il Samsung Galaxy Watch 5 Pro, uno smartwatch decisamente interessante che di base avrebbe un costo effettivo di 499 euro, ma che proprio in questi giorni su Amazon è stato ridotto della suddetta percentuale, sino ad arrivare ad una spesa finale di soli 249 euro (disponibile a questo link).

Il display è un pannello eccellente da 1,4 pollici di diagonale, un AMOLED di alta qualità con dettagli precisi, colori ben definiti ed una luminosità massima perfetta per l’utilizzo in ogni ambiente o ambito. Il sistema operativo è Wear OS di Google, il fiore all’occhiello dell’azienda di Mountain View, che ancora oggi però porta ad un consumo elevato della batteria.