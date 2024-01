Uno dei brand di maggiore successo, nel segmento low-cost dei piccoli elettrodomestici per le nostre abitazioni, resta sicuramente Hoover, realtà perfettamente in grado di mettere sul piatto buone qualità generali, a prezzi tutt’altro che elevati o proibitivi per il pubblico.

Il modello di cui vi parliamo oggi è Hoover H-Free 100, precisamente HF122RH 011, trattasi di una scopa elettrica senza fili (o meglio definita aspirapolvere senza fili), completamente senza sacco, motore ciclonico ed una buona autonomia: pari a 40 minuti di utilizzabili, ricordando comunque che la batteria è completamente removibile, così da poterla sostituire a piacimento in un qualsiasi momento.

Approfittate dei codici sconto Amazon gratis che potete avere solo oggi sul vostro smartphone, scoprendo i prezzi più bassi disponibili su Amazon a questo link.

Aspirapolvere senza fili a poco più di 100€: che sconto

Sicuramente uno dei prezzi più bassi che abbiate mai visto è attivo su Amazon, a tutti gli effetti il modello in questione è disponibile a soli 109 euro, approfittando quindi di uno sconto ulteriore di 25 euro rispetto al valore più basso raggiunto nell’ultimo periodo (che era stato di 134,99 euro). La potete acquistare premendo qui.

La tecnologia ciclonica permette di separare le partiche di polvere direttamente dall’aria, così da garantire performance di livello superiore, a renderla ancora più appetibile agli occhi del pubblico troviamo una spazzola con luci LED integrate, per incrementare di molto la visibilità anche negli angoli più bui dell’abitazione, terminando poi con una buonissima portabilità, dato il peso del prodotto non superiore ai 2,6 chilogrammi, risultando molto più leggera ad esempio di un Dyson o similari.