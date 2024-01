Svelati nuovi dettagli su Siri e iOS 18: sorprese e innovazione

In un’audace mossa per rimanere in cima all’innovazione tecnologica, Apple si sta preparando a lanciare iOS 18, progettato per essere l’aggiornamento più ambizioso degli ultimi anni, con un’enfasi particolare sull’intelligenza artificiale (IA). Molti rumor recenti suggeriscono che l’azienda di Cupertino stia facendo passi significativi per migliorare il suo assistente vocale, Siri, per far fronte alla crescente concorrenza da parte di Google Assistant ed Amazon Alexa. Secondo quanto riportato, Apple svelerà il suo nuovo Siri nel corso della conferenza d’apertura di giugno, presentando un’evoluzione significativa basata sul Large Language Model (LLM), noto anche come AppleGPT.

AppleGPT: Il fulcro dell’Intelligenza Artificiale di Siri

L’azienda ha sviluppato internamente AppleGPT rappresentante un passo fondamentale per l’approccio verso l’IA. Questo Large Language Model dovrebbe portare ad un annuncio relativo all’intelligenza artificiale durante la WWDC. La società guidata da Tim Cook sembra avere obiettivi ambiziosi per Siri, con un’enfasi sull’elaborazione locale dei dati direttamente sui dispositivi, garantendo una maggiore sicurezza e riservatezza.

Uno degli aspetti più incredibili è la capacità di AppleGPT di elaborare non solo testo, ma anche dati audio e video. Cò suggerisce un salto evolutivo nella funzionalità di Siri, aprendo possibilità per nuovi scenari di interazione e risposta alle esigenze degli utenti. L’impegno di Apple nell’ambito dell’IA è evidenziato dai rapporti di analisti di Morgan Stanley, i quali affermano che la metà delle offerte di lavoro pubblicate dall’azienda includono il termine “Deep Learning”. Questo indica chiaramente la volontà della società di investire pesantemente in questa tecnologia.

Mentre l’annuncio di Apple sulla nuova versione di Siri e iOS 18 si avvicina, l’attenzione della comunità tecnologica è ora focalizzata su ulteriori dettagli che verranno rivelati. La promessa di una maggiore intelligenza artificiale, combinata con un approccio locale e multimodale, potrebbe rappresentare un passo significativo verso il futuro dell’assistenza vocale su dispositivi Apple. Tutti noi siamo curiosi di scoprire come queste fantastiche novità prenderanno effettivamente vita. Dopo parecchi anni Siri potrebbe ritornare alla ribalta battendo gli assistenti vocali più utilizzati del momento. La guerra tra le aziende per la creazione ed implementazione delle IA è aperta ed infuocata. Chissà a fine anno quali saranno i risultati, non ci resta che attendere.