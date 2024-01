Google ha introdotto il suo nuovo gioiello nell’ambito dell’intelligenza artificiale: Google Gemini AI. Questo strumento multimodale, attualmente in fase di test, sembra superare le aspettative, offrendo risposte eccezionali e aprendo nuove prospettive nell’esperienza utente online.

Google Gemini AI è un modello che va oltre la comprensione testuale, abbracciando anche immagini, audio e video.

La sua natura multimodale che incorpora diverse fonti di dati, lo rende appunto distintivo rispetto ad altre IA generative. I test iniziali dimostrano che questa intelligenza artificiale supera persino il GPT-4 di OpenAI in termini di comprensione, conoscenza e risoluzione di problemi.

Le straordinarie applicazioni di Google Gemini AI

Google Gemini AI è in grado di “parlare” diversi linguaggi di programmazione, facilitando lo sviluppo dinamico di interfacce utente e siti web.

Questo nuovo strumento non è solo una risorsa avanzata per la comprensione di testi o la visualizzazione di contenuti multimediali. Dai primi test, emerge infatti che può essere un alleato nell’affrontare attività quotidiane, come la creazione di landing page o la pianificazione di eventi, suggerendo autonomamente temi, giochi e persino proposte di catering.

Insomma, Google Gemini AI promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con le intelligenze artificiali, anticipando l’integrazione su dispositivi come gli smartphone Google Pixel. Le sue straordinarie capacità e la sorprendente performance nei test potrebbero aprire nuovi orizzonti nell’ambito dell’IA.

L’Espansione sul mercato

Oltre alle sue potenzialità rivoluzionarie, Google ha annunciato la suddivisione di Google Gemini AI in tre diverse dimensioni di modello.